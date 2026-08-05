Neuquén participa en la edición 2026 de Meet Up Argentina, el principal encuentro del turismo de reuniones del país, con el objetivo de posicionarse como sede de congresos, convenciones, eventos deportivos y reuniones corporativas. La provincia está representada por NeuquenTur, el recientemente creado Bureau de Neuquén, autoridades provinciales y referentes del sector privado.

El encuentro se desarrolla durante dos jornadas en Buenos Aires y reúne a más de 2.100 profesionales, 180 expositores, 140 compradores invitados y representantes de 13 países. El objetivo de Neuquén es generar contactos comerciales que permitan atraer futuros eventos nacionales e internacionales.

Según explicó el presidente del Bureau de Neuquén, Joaquín García González, la provincia ya cuenta con infraestructura, conectividad, hotelería y servicios para recibir grandes encuentros. El desafío ahora es lograr mayor visibilidad dentro del mercado del turismo de reuniones.

El turismo de reuniones se convirtió en una apuesta estratégica

Neuquén decidió profundizar una estrategia que busca diversificar su economía turística. A diferencia del turismo vacacional, el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) genera actividad prácticamente durante los 12 meses del año.

Cada congreso o convención moviliza una extensa cadena económica integrada por hoteles, restaurantes, transporte, agencias de viajes, empresas audiovisuales, alquiler de tecnología, logística, comercios y servicios especializados.

Por ese motivo, la presencia en Meet Up Argentina representa una inversión comercial de largo plazo más que una acción promocional aislada.

Cómo busca posicionarse Neuquén frente a otros destinos

Uno de los principales argumentos que presentará la provincia es el crecimiento registrado durante los últimos años en infraestructura para eventos.

Entre los espacios destacados aparecen:

Centro de Convenciones Domuyo

Espacio DUAM

Estadio Ruca Che

Salones privados para congresos y convenciones

Amplia red hotelera con establecimientos de distintas categorías

A esto se suma una de las mejores conectividades aéreas del interior argentino y un ecosistema creciente de empresas locales dedicadas a producción técnica, sonido, iluminación, pantallas y organización integral de eventos.

En palabras de Joaquín García González:

"Hoy el principal desafío es contarle al país que en Neuquén se pueden hacer eventos. Tenemos la infraestructura, la conectividad, la hotelería y los servicios necesarios; ahora tenemos que posicionarnos".

El impacto económico va mucho más allá del turismo

El turismo de reuniones es considerado uno de los segmentos con mayor gasto promedio por visitante, ya que quienes participan en congresos o convenciones suelen permanecer varios días, consumir gastronomía, contratar excursiones y utilizar distintos servicios.

Además, permite reducir la estacionalidad turística, generando movimiento económico incluso fuera de las vacaciones de invierno o verano.

Desde el Bureau sostienen que cada evento puede representar:

mayor ocupación hotelera

más consumo gastronómico

contratación de proveedores locales

empleo temporal

promoción indirecta del destino

¿Qué eventos busca atraer Neuquén?

La estrategia ya no apunta únicamente a congresos empresariales.

Actualmente el mercado incluye:

congresos científicos

convenciones corporativas

competencias deportivas

festivales

encuentros gastronómicos

capacitaciones

viajes de incentivo

reuniones institucionales

turismo de bodas, un segmento que crece en destinos con atractivos naturales.

Como antecedente inmediato aparece la confirmación de que la Copa Davis llegará por primera vez a la Patagonia, un hecho que desde el sector consideran una demostración de la capacidad organizativa de la ciudad.

Una estrategia público-privada con resultados a mediano plazo

Desde el Bureau explican que participar en Meet Up no implica regresar con congresos confirmados.

El verdadero objetivo consiste en generar reuniones comerciales con organizadores nacionales e internacionales que, en muchos casos, terminan concretándose meses o incluso años después.

La delegación neuquina presenta una oferta integrada que incluye:

Ciudad de Neuquén

Villa La Angostura

San Martín de los Andes

Villa Traful

Villa Pehuenia-Moquehue

Caviahue-Copahue

Centro de Convenciones Domuyo

La propuesta busca mostrar que la provincia puede albergar tanto grandes congresos urbanos como encuentros corporativos vinculados al turismo de naturaleza.

Una política que Neuquén viene construyendo desde hace años

La participación en Meet Up forma parte de una estrategia que comenzó con el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de Reuniones, continuó con la creación del Bureau de Neuquén y ahora suma acciones comerciales para captar eventos nacionales e internacionales.

El crecimiento de la actividad económica asociado a Vaca Muerta, la ampliación de la infraestructura turística y la mayor conectividad aérea aparecen como algunos de los factores que fortalecen esa estrategia.