A pocos metros del puerto, en medio del bosuey con una vista privilegiada sobre el sector histórico de Villa La Angostura, la Capilla Nuestra Señora de la Asunción es uno de los edificios más emblemáticos de la localidad. Su historia está ligada a los primeros años del pueblo y refleja una etapa clave en el desarrollo del pueblo.

Una obra pensada para un lugar que daba sus primeros pasos

Cuando comenzaron los trabajos de construcción de la capilla, Villa La Angostura era apenas una comunidad pequeña en pleno crecimiento. La obra fue proyectada en 1936 dentro del plan de infraestructura impulsado por Parques Nacionales para consolidar distintos centros turísticos patagónicos. Dos años después, el 11 de noviembre de 1938, la capilla fue inaugurada y pasó a formar parte del núcleo fundacional de la localidad.

Cabe mencionar que el diseño estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Bustillo, responsable de algunas de las construcciones más reconocidas del sur argentino. Hoy, casi nueve décadas después, sigue ocupando el mismo lugar, acompañando la vida cotidiana de vecinos y visitantes.

La impronta de Bustillo en medio del bosque

La capilla reúne muchos de los rasgos característicos que identifican la obra de Bustillo en la Patagonia. Inspirada en estilos arquitectónicos del norte de Europa, fue construida con materiales de la región para integrarse al paisaje cordillerano.

Para levantarla, se utilizaron piedra extraída de la península de Quetrihué y maderas de la zona. Su estructura combina una base de piedra con revestimientos de madera, mientras que la torre campanario y el techo de pronunciadas pendientes terminan de darle una imagen icónica.

Rodeada por cipreses, pinos y araucarias, la construcción parece formar parte del paisaje desde siempre, una característica que explica por qué se convirtió en una de las postales más reconocibles de Villa La Angostura.

Un pequeño templo con piezas de gran valor

Más allá de su valor arquitectónico, la capilla conserva elementos que forman parte de su patrimonio artístico.

En el interior se destacan los vitrales laterales y un Vía Crucis que acompaña las paredes del la capilla. También alberga una pintura de la Inmaculada Concepción perteneciente a la Escuela Cuzqueña del siglo XVIII, donada por la familia Lavallol en 1940. La obra preside el altar y es considerada una de las piezas más valiosas que conserva el edificio.

Un patrimonio que trasciende lo religioso

Con el paso de los años, la capilla se transformó en mucho más que un lugar de culto. Actualmente, es reconocida como patrimonio histórico y arquitectónico de Villa La Angostura, además de formar parte del circuito histórico local junto a otros edificios emblemáticos de las primeras décadas del pueblo.

Su importancia también quedó reflejada en la incorporación al Camino de la Fe de Neuquén, un corredor turístico, cultural y espiritual que recorre distintos templos, capillas y sitios de relevancia religiosa de la provincia.

Un testigo de la historia angosturense

Mientras la localidad cambiaba y crecía alrededor suyo, la capilla se mantuvo como una referencia constante para generaciones de vecinos. Quienes recorren hoy el Boulevard Nahuel Huapi encuentran el mismo edificio que vio pasar a los primeros pobladores, a los trabajadores de Parques Nacionales y a los visitantes que llegaban cuando el turismo apenas comenzaba a desarrollarse en la zona. Esa continuidad es, quizás, una de las razones por las que sigue siendo uno de los símbolos más queridos y reconocibles de Villa La Angostura.