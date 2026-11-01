Este 1 de noviembre comenzó oficialmente la temporada de pesca en Neuquén y los permisos para la actividad podían conseguirse hace algunas semanas. La temporada dura todo un año, excepto en ambientes específicos como lagunas y ríos, en los cuales finaliza el 1 de mayo de 2027.

En Villa Pehuenia, la Subsecretaría de Ambiente trabaja todo el año en prevención y educación: junto al CEAN, promueve la desinfección de embarcaciones y equipos para evitar que se disperse el alga Didymo, participa en el monitoreo de la calidad de lagos y ríos, y lleva adelante un programa para identificar al visón americano, una especie exótica invasora que llegó a estos ambientes.

Algunas de las reglas obligatorias son el permiso de pesca que se saca online en cazaypesca.neuquen.gob.ar, donde también está el reglamento de cada ambiente.

Además destacan que antes de pasar de un lago a otro, conviene desinfectar los equipos en el puesto gratuito de la localidad. Y aunque en temporada no siempre es obligatoria, devolver lo que se pesca es una buena costumbre: cada pez que vuelve al agua suma para la próxima temporada.

Desde la localidad cordillerana también se recuerda que hay guías de pesca habilitados que trabajan de noviembre a abril: Imix Adventures, Aguas del Pehuén, Martín Pescador y Pehuenia Fly Fishing. Sus contactos, y los de todos los prestadores, están en villapehuenia.gob.ar/turismo/actividades-y-servicios-turisticos.

Los peces más buscados

En Neuquén entre las especies más buscadas se encuentran la trucha arcoíris, la trucha marrón, la trucha de arroyo y el salmón encerrado. La distribución de estas especies está vinculada a dos grandes cuencas hídricas: la del río Limay, con una superficie aproximada de 26.400 kilómetros cuadrados, y la del río Neuquén, que abarca unos 30.000 kilómetros cuadrados.

Esta riqueza natural y la variedad de sus ambientes posicionan a Neuquén como un destino destacado para la pesca deportiva, especialmente en la modalidad de pesca con mosca.

Valores de los permisos de pesca

Residentes: 1 día, $12.500; 10 días, $25.000; temporada, $ 50.000. Menores de 13 a 17 años, $ 25.000.

No residentes: 1 día $50.000; 10 días, $140.000; 10 días no residente de país limítrofe, $50.000; temporada, $280.000.

Los permisos son sin cargo para residentes mayores de 65, jubilados y menores hasta 12 años, personas con discapacidad, retirado Policía Provincial Neuquén y veteranos de Malvinas.

Además, los precios de los adicionales por Trolling son: $25.000 el día; $50.000 por 10 días o $100.000 por toda la temporada.

El adicional para pescar en zona preferencial valdrá $12.500 el día; $25.000 por 10 días o $50.000 por temporada.

En tanto, el adicional para pescar en Laguna Blanca durante toda la temporada es de $25.000.

Al momento de efectuar la compra del permiso es preciso tener el DNI a mano o, en el caso de extranjeros no residentes, el pasaporte.