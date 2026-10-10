Entre las diversas alternativas que ofrece Villa La Angostura para conectarse con la naturaleza, Laguna Verde ocupa un lugar especial. No se trata de un trekking exigente ni de una excursión que demande varias horas, sino de un paseo sencillo que permite disfrutar del bosque y los paisajes patagónicos a un ritmo tranquilo.

La caminata es apta para niños, personas mayores y visitantes que quizás no tengan experiencia en previa, lo que la convierte en una de las propuestas más elegidas para una salida familiar.

Entre bosque y tranquilidad

Uno de los principales atractivos del recorrido es que permite introducirse rápidamente en un entorno natural sin alejarse demasiado de la zona urbana. El bosque acompaña el camino con su característico aroma a cipreses y coihues, a través de una pasarela que bordea la laguna.

Al llegar a Laguna Verde, el paisaje invita a detenerse unos minutos. Las aguas tranquilas, el entorno calmo y la sensación de paz convierten al lugar en un rincón ideal para descansar, sacar fotografías o simplemente contemplar la naturaleza.

Laguna Verde - Villa La Angostura

Una opción para los días grises

A diferencia de otros paseos que dependen de una jornada completamente despejada, Laguna Verde mantiene su encanto y accesibilidad incluso cuando el clima no acompaña del todo. La protección que brinda el bosque permite recorrer gran parte del sendero resguardado del viento, mientras que el entorno húmedo de la vegetación actúa como protector durante la caminata.

Laguna Verde - Villa La Angostura

Naturaleza cerca y sin apuro

La propuesta de Laguna Verde demuestra que no siempre es necesario emprender largas caminatas para descubrir algunos de los paisajes más agradables de la localidad. A pocos minutos del centro, este sendero ofrece una experiencia simple, accesible y apta para todas las edades.

En tiempos donde muchas familias buscan actividades al aire libre que combinen contacto con la naturaleza y recorridos amigables, este tesoro escondido sigue siendo una de esas pequeñas joyas que invitan a caminar sin prisa y a disfrutar del entorno en cualquier estación del año.