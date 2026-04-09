La gastronomía argentina vuelve a ponerse en valor con una nueva edición de la Fiesta del Chef Patagónico, un evento que año tras año reúne a referentes culinarios de todo el país en Villa Pehuenia. En esta oportunidad, la propuesta, que se celebrará del 1 al 3 de mayo, destaca no solo por la diversidad de sabores regionales, sino también por la presencia de chefs consagrados y emergentes que compartirán su identidad, técnica y recorrido profesional.

Entre los protagonistas se encuentra Leo Hernández, representante de La Pampa, quien ha construido su carrera revalorizando los productos autóctonos de la región central del país, con una cocina que combina tradición rural y técnicas contemporáneas. Desde el extremo sur, Luis Bernal llega desde Tierra del Fuego con una propuesta marcada por los sabores del fin del mundo, donde los productos marinos y la estacionalidad son pilares fundamentales de su identidad gastronómica.

Por su parte, Gustavo Rapretti, oriundo de Chubut, es reconocido por su impronta patagónica y su trabajo con materias primas locales, especialmente pescados y mariscos. En la misma línea, Guillermo Vergara, de Santa Cruz, ha desarrollado una cocina que dialoga con el paisaje austral, incorporando técnicas de conservación y cocción que remiten a la vida en territorios de clima extremo.

Neuquén estará representada por Pablo Buzzo, un referente indiscutido de la cocina regional, con una trayectoria que lo posiciona como uno de los principales impulsores de la gastronomía patagónica a nivel nacional. Su trabajo con productos locales y su mirada sobre la identidad culinaria lo convierten en una figura clave dentro del evento.

Desde el norte argentino, Tupac Guantay, de Salta, aportará una visión completamente distinta, con una cocina atravesada por raíces andinas, sabores intensos y una fuerte impronta cultural. A su vez, Juan Cruz Galeto, de Córdoba, suma una propuesta que combina técnica moderna con productos de su provincia, logrando platos que equilibran innovación y tradición.

Finalmente, Alina Ruiz, representante de Chaco, completa este mapa federal con una cocina que rescata ingredientes del litoral y los reinterpreta en clave contemporánea, destacándose por su enfoque en la biodiversidad y la sustentabilidad.

De esta forma, la Fiesta del Chef Patagónico se consolida así como un espacio de encuentro, intercambio y celebración de la cocina argentina, donde cada chef aporta no solo su talento, sino también una historia y una identidad que enriquecen el panorama gastronómico nacional.