Los turistas ya no buscan solo los destinos clásicos. Ahora priorizan la autenticidad, la sostenibilidad y las experiencias personalizadas. Según el Barómetro Mundial del Turismo, en 2025 se registraron 1.520 millones de turistas internacionales. Esa cifra representa un aumento del 4% respecto al año anterior . El 58% de los expertos consultados prevé un rendimiento mejor o mucho mejor en 2026.

Asia lidera la demanda turística global

El viejo continente ya no es el único protagonista. Asia irrumpe con fuerza como el epicentro de la demanda turística mundial . Los datos de Mabrian, firma de inteligencia turística, revelan cifras contundentes:

Asia Oriental concentra el 16,3% de la intención de viaje global

concentra el 16,3% de la intención de viaje global Japón, Corea del Sur y China encabezan las preferencias

encabezan las preferencias El Sudeste Asiático representa otro 15,4% de la demanda mundial

Vietnam, Indonesia, Filipinas y Camboya aparecen en la lista de deseos de millones de turistas. Ciudades como Hanói, Ho Chi Minh y Yakarta se ubican entre los destinos de mayor crecimiento.

Turismo internacional 2026: diversificación, destinos alternativos y nuevas formas de viajar

El auge de los destinos alternativos

La saturación turística está generando un cambio notable. Los viajeros se inclinan hacia lugares menos conocidos . Esta tendencia se observa en los cinco continentes.

En América ganan protagonismo lugares como Islas Secas en Panamá. También crecen regiones menos frecuentadas de Perú, como Tinajani.

En Europa, Montenegro se posiciona como alternativa en el Adriático. Grecia ofrece nuevas opciones: el Peloponeso y las islas Jónicas ganan terreno frente a los destinos masificados.

África también diversifica su oferta. El sur de Tanzania, Uganda y Ruanda ganan presencia frente a los circuitos de safari más tradicionales. En Asia, Indonesia presenta alternativas a Bali. Komodo, Lombok y Sumba son algunas de ellas.

La sostenibilidad como requisito, no como opción

Los viajeros de 2026 priorizan experiencias que minimicen su impacto ambiental. La sostenibilidad pasó de ser una opción a convertirse en un requisito.

Los hoteles con principios ecológicos son preferidos por esta nueva generación. Los tours que involucran a comunidades locales también ganan adeptos. Las actividades al aire libre que respetan el entorno se consolidan.

Expedia lanzó su "Smart Travel Health Check" , un marco pionero para evaluar destinos. Este modelo analiza seis principios clave de gestión sostenible. Entre ellos se incluyen el empoderamiento comunitario y la reinversión transparente de los ingresos turísticos.

Tecnología y personalización: la nueva frontera

El avance tecnológico está reconfigurando el paisaje turístico. La inteligencia artificial se perfila como un factor determinante en la industria.

Según la consultora Globetrender, más de la mitad de los viajentes estarían dispuestos a usar un agente de IA. Ese asistente podría planificar y reservar el viaje completo por ellos.

La combinación de personalización, adaptación en tiempo real y asistencia proactiva redefine la experiencia del cliente. Las empresas que integren esta tecnología temprano obtendrán una ventaja competitiva clave.

Viajes con propósito: el sentido como motor

El concepto de "whycation" o "viaje con propósito" se afianza como una nueva norma . Los turistas no solo buscan desconectar, sino también conectar con la naturaleza, la cultura y las comunidades locales.

La tendencia "JOMO" (the joy of missing out) gana adeptos. Es el placer de perderse algo, lo opuesto al temido FOMO . Los viajeros quieren tomarse las cosas con calma, estar presentes y formar parte del lugar que visitan.

Destinos que marcarán 2026

Expedia reveló su lista de Destinos del Año 2026 basada en el incremento de búsquedas:

Big Sky, Montana, Estados Unidos (+92%)

Okinawa, Japón (+71%)

Cerdeña, Italia (+63%)

Phu Quoc, Vietnam (+53%)

Saboya, Francia (+51%)

Otros destinos destacados incluyen Filadelfia, que celebrará el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. También será una de las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA.

Barcelona vivirá el año de Gaudí. La ciudad conmemorará el centenario de la muerte del arquitecto. La Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia estará terminada.

La Ruta 66 cumple un siglo. A lo largo de sus 2.448 kilómetros se celebrarán eventos especiales. Habrá museos, exposiciones de coches clásicos y actividades conmemorativas.

El Caribe pierde impulso

No todas las regiones comparten la misma suerte. Factores geopolíticos están impactando negativamente en la percepción de seguridad y estabilidad del Caribe.

Destinos emblemáticos como el Caribe mexicano y República Dominicana registran una caída en la intención de viaje. Jamaica, Aruba y el Caribe colombiano también experimentan este fenómeno, especialmente visible entre los turistas estadounidenses .

La cuota de mercado del Caribe se mantiene por debajo de los niveles de 2025. Se espera que los mercados europeos impulsen una ligera recuperación a partir de marzo.

El turismo de temporada baja gana relevancia

El concepto de turismo fuera de temporada pasó de ser una idea de nicho a un enfoque dominante. Gobiernos y organismos del sector lo consideran ahora una estrategia clave para el crecimiento sostenible.

España, Italia y Grecia han dependido tradicionalmente de las multitudes veraniegas. Ahora, los datos muestran que el interés de los viajeros se extiende a los meses antes más tranquilos.

Esta evolución permite generar ingresos más estables durante todo el año. También reduce la presión sobre la infraestructura en los períodos de mayor afluencia.