Con la realización de la 26° edición del Workshop Turístico “Más Turismo, Más Negocios”, la ciudad de Neuquén volvió a posicionarse como uno de los puntos principales de encuentro para la "industria sin humo" de la Patagonia. En el evento coincidieron operadores, agencias de viajes, prestadores de servicios y referentes del sector provenientes de distintos puntos de la Argentina.

Sophia Zappino es la representante comercial de LADEVI Medios y Soluciones, el grupo de comunicación líder en Latinoamérica especializado en información para profesionales del sector turístico. En diálogo con 24/7, la especialista celebró la realización de este tipo de actividades y la interrelación de los distintos actores de la industria en el workshop.

LADEVI, una operatoria regional e internacional

"En esta ocasión trajimos la última edición de la revista print (en papel) y el manual de Estados Unidos, que tiene una edición especial", explicó Zappino en referencia a la oferta del material que LADEVI presentó en la ciudad de Neuquén.

Consultada por los mercados que abarca la publicación especializada, Zappino detalló cuál es el campo de acción de LADEVI. "Estamos en Latam (Latinoamérica), en país como Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, México y, por supuesto, Argentina. Además nos pueden encontrar en España", enumeró.

El rol de los profesionales argentinos en el turismo internacional

Para poder estar presentes en las ferias y congresos del sector turístico, LADEVI organiza cuidadosamente su calendario. En cada uno de los destinos a los que va, su presencia es clave: "En Argentina contamos con presencia en todos los workshops a lo largo del país, como el que se desarrollará en FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) en Mendoza. A nivel internacional también intentamos cubrir todos los eventos: en Colombia nos encuentran en (la feria de) Anato (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo). Recientemente estuvimos en Tianguis (Turístico 2026, celebrado en Acapulco) y en la Feria Volando Viajes, en México", destacó.

Consultada sobre la performance de sus profesionales en España y el trabajo en ese mercado, Zappino destacó que están en franco crecimiento. "LADEVl está emergiendo en España, estamos en pleno desarrollo. Trabajamos con muchos operadores y agencias. En la revista -tanto en el formato impreso com digital- encontrarán publicidades, notas periodísticas y editoriales de los referentes del sector", concluyó.