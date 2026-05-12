Desde su inicio en 2021, la iniciativa Best Tourism Villages, organizada por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), ha recibido más de 1.000 solicitudes provenientes de pueblos en 100 países de todos los continentes. En la edición de este año, Argentina destacó con la presentación de 55 pueblos postulantes, entre ellos cinco ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Este reconocimiento internacional se enfoca en destinos rurales caracterizados por su baja densidad demográfica y su fuerte conexión con los recursos naturales y culturales locales. Además, valora el desarrollo de servicios turísticos y la adopción de iniciativas que promueven la sostenibilidad y la innovación en estas comunidades.

A diferencia de otros premios turísticos, este programa no busca premiar los destinos más conocidos o con atractivos más consolidados. En cambio, se centra en destacar aquellos lugares que sobresalen por su identidad genuina, el trabajo comunitario, la autenticidad y el compromiso social.

Shaikha Al Nuwais, secretaria general de Turismo de la ONU, resaltó que “el turismo es un cambio de juego comprobado para las comunidades más pequeñas, las que tratan de mantener vivas las tradiciones y preservar la naturaleza”. Para participar, los pueblos deben tener una población inferior a 2.000 habitantes.

Con la lista inicial ya establecida, cada país tiene hasta el 9 de junio para seleccionar sus ocho postulantes definitivos. En Argentina, la Secretaría de Turismo de la Nación, liderada por Daniel Scioli, será responsable de decidir cuáles serán los candidatos finales entre los 55 pueblos presentados desde 20 provincias.

ONU Turismo: 55 pueblos argentinos compiten por reconocimiento mundial

Los cinco pueblos bonaerenses preseleccionados

Carhué

Coronel Vidal

Sierra de la Ventana

Isla Martín García

Mar de las Pampas

Este reconocimiento representa una oportunidad para que estas comunidades rurales impulsen un turismo responsable que favorezca la conservación ambiental y cultural, al tiempo que genera desarrollo económico local.