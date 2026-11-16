Con la mirada puesta en la temporada de verano, el Parque Nacional Lanín confirmó que el próximo 19 de diciembre reabrirán al público el Camping Queñi, la senda a las Termas y la senda al cerro Acol, tres de los atractivos más visitados del sector sur del área protegida.

La reapertura llegará luego de un período de trabajos de acondicionamiento destinados a mejorar las condiciones para el desarrollo del proyecto de conservación del huemul, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de los bosques patagónicos.

Un destino elegido por quienes buscan naturaleza y tranquilidad

La zona de Queñi es uno de los sectores más valorados por los visitantes que recorren el corredor de los lagos. Sus bosques, cursos de agua y senderos ofrecen una experiencia diferente, alejada de los sectores más concurridos de la Patagonia.

La reapertura permitirá nuevamente acceder al camping, realizar caminatas hacia las termas y recorrer la senda que conduce al cerro Acol, un punto elegido por excursionistas y amantes de la naturaleza durante la temporada estival.

El desafío de compatibilizar turismo y conservación

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que los trabajos realizados tienen como objetivo generar condiciones para que la conservación del huemul y el uso turístico del área puedan convivir de manera responsable y sostenible en el tiempo.

Por ese motivo, solicitaron a los visitantes respetar las indicaciones del personal del parque, no ingresar con mascotas, circular únicamente por los sectores habilitados y minimizar cualquier tipo de perturbación sobre el ambiente natural.

Una especie emblemática de la zona

El huemul es uno de los ciervos nativos más representativos de la Patagonia y se encuentra protegido por distintos programas de conservación debido a la reducción de sus poblaciones en estado silvestre.

Las autoridades del parque señalaron que la colaboración de visitantes, guías y prestadores turísticos resulta fundamental para proteger su hábitat y garantizar la continuidad de los proyectos de conservación que se desarrollan en la zona. Como parte de estas medidas, el organismo informó además que la senda Paso Ilpela permanecerá cerrada y dejará de estar habilitada para el acceso público.

Con la reapertura prevista para diciembre, el área de Queñi volverá a posicionarse entre las alternativas para quienes buscan combinar senderismo, paisajes de montaña y contacto con la naturaleza durante el verano en la cordillera neuquina.