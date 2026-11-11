A poco más de una hora de Villa La Angostura, Villa Traful guarda algunos de los escenarios más reconocidos para la pesca deportiva de la Patagonia. Rodeado por bosques y montañas, el lago Traful es además uno de los ambientes donde está presente el salmón encerrado, una especie que despierta el interés de pescadores de distintos puntos del país y del exterior.

La localidad neuquina forma parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y tiene una larga tradición vinculada a la actividad. Desde el sitio oficial de turismo de Villa Traful destacan que el lago y el río Traful integran el histórico circuito de pesca con mosca de la Patagonia norte, una de las razones por las que muchos visitantes regresan temporada tras temporada.

Un ambiente único para la pesca deportiva

El atractivo del lago Traful no se limita a sus paisajes, ya que entre las especies presentes en los ambientes de pesca de la provincia se encuentran la trucha arcoíris, la trucha marrón, la trucha de arroyo y el salmón encerrado.

La combinación de aguas transparentes, extensas costas y sectores de río convierte a la zona en una de las más valoradas por aficionados y guías especializados.

Mucho más que pesca

Aunque la actividad atrae visitantes cada año, Villa Traful también se destaca por su entorno natural. El lago se encuentra rodeado por bosques andino-patagónicos y ofrece numerosos puntos panorámicos, playas y espacios ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

La localidad es además una de las puertas de entrada a algunos de los paisajes más representativos de la Región de los Lagos, con propuestas que combinan senderismo, navegación, observación de fauna y recorridos escénicos.

Una nueva temporada en marcha

La temporada de pesca deportiva 2026-2027 comenzó oficialmente el 1 de noviembre en la provincia del Neuquén. Los permisos ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales y miles de pescadores vuelven a elegir los lagos y ríos cordilleranos para disfrutar de la actividad.

En ese contexto, Villa Traful vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del mapa de la pesca deportiva patagónica. La presencia del salmón encerrado, sumada a la calidad de sus paisajes y al entorno protegido del Parque Nacional Nahuel Huapi, mantienen vigente el atractivo de un destino que cada temporada renueva su vínculo con la naturaleza y el turismo.