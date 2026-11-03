A pocos kilómetros de Junín de los Andes comienza uno de los caminos escénicos más espectaculares de la provincia de Neuquén. Se trata del circuito que une los lagos Huechulafquen y Paimún, en el corazón del Parque Nacional Lanín, un recorrido que permite adentrarse en paisajes de montaña dominados por la presencia permanente del volcán Lanín.

El acceso se realiza por la Ruta Provincial 61, un tramo de ripio que atraviesa bosques, playas lacustres, miradores naturales y sectores de gran valor paisajístico hasta alcanzar la cara sur del imponente volcán.

El lago más grande del Parque Nacional Lanín

Uno de los grandes protagonistas de la excursión es el lago Huechulafquen, considerado el más extenso del Parque Nacional Lanín. A lo largo de buena parte del trayecto, sus aguas acompañan el recorrido mientras el camino se sumerge gradualmente en un entorno de bosque patagónico.

Antes de llegar al lago, los viajeros pueden hacer una parada en la naciente del río Chimehuin, un sitio muy conocido entre los aficionados a la pesca deportiva y uno de los atractivos clásicos de la zona.

A medida que se avanza, la figura del Lanín comienza a ganar protagonismo hasta dominar completamente el paisaje. Con sus 3.776 metros de altura y su característica cumbre nevada, el volcán ofrece algunas de las postales más emblemáticas de la Patagonia.

Puerto Canoa y las playas volcánicas

Uno de los puntos más visitados del circuito es Puerto Canoa, desde donde parten excursiones lacustres que permiten navegar por los lagos Huechulafquen, Epulafquen y Paimún.

En ese sector también se encuentra una playa de arena volcánica y el acceso al sendero interpretativo "El Bosque", una propuesta ideal para quienes buscan una caminata tranquila en contacto con la naturaleza.

Durante la temporada estival, además, hay áreas de acampe y distintos pobladores de comunidades originarias ofrecen artesanías y productos regionales a los visitantes que recorren el camino.

Turismo Parque Nacional Lanín

El encanto del lago Paimún

El recorrido culmina en el lago Paimún, un rincón que combina pequeñas playas, antiguas araucarias y una de las vistas más impactantes del volcán Lanín.

En la zona también se puede visitar una pequeña capilla empalmada entre los árboles y realizar caminatas que conducen hasta El Saltillo, una cascada considerada entre las más bellas de la región.

Por la variedad de paisajes y atractivos concentrados en un mismo recorrido, el circuito Huechulafquen-Paimún se ha convertido en una de las escapadas más recomendadas para quienes desean descubrir la cara más salvaje de la zona.