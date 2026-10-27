Brasil vuelve a perfilarse como uno de los destinos ganadores de las vacaciones de verano 2026-2027. En el sector ya se entusiasman con que la devaluación del real tras el triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales del país vecino le dé un renovado impulso al destino, que estiman que estará más barato que la Costa Atlántica.

El real experimentó una fuerte devaluación frente al dólar en la apertura de los mercados tras el balotaje. Al cierre de la jornada, US$1 cotizaba a 5,45 reales, frente a los 4,99 reales del viernes anterior.

Por qué Brasil se abarata para los argentinos

A la par que un real más débil encarecería las exportaciones argentinas, en términos de turismo la tendencia es opuesta: Brasil se abarata para quienes llegan con dólares o pesos.

La demanda de viajes a Brasil aumenta más del 40% y crecen las búsquedas para las vacaciones de verano.

Esta situación cambiaria favorece el flujo de argentinos hacia sus playas, en un contexto en el que además creció 7% la oferta de conectividad aérea, especialmente al Nordeste, que gana protagonismo con 9,5% más de vuelos y 69% más de visitas, según el Ministerio de Turismo de Brasil.

Qué gastos bajan y cuáles no

El impacto de la devaluación del real no es uniforme sobre todos los componentes del viaje.

Según el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve), si se sostiene el tipo de cambio, el principal impacto estará en el costo de vida durante la estadía: traslados, comidas, supermercados, excursiones y servicios de playa, que se pagan en reales.

En cambio, los pasajes aéreos y buena parte de los alojamientos se comercializan en dólares, por lo que el impacto sería limitado en esos rubros. Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Brasil, explicó: "Los aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto, se comercializan en dólares, por lo que el impacto sería limitado. Donde sí podrían registrarse variaciones es en los gastos cotidianos, como las comidas o el alquiler de sombrillas y reposeras, cuyos valores están expresados en reales".

La demanda ya sube más del 40%

Incluso antes del balotaje, las agencias argentinas habían detectado un fuerte adelantamiento de las compras para la temporada, impulsado por la búsqueda de mejores precios y la posibilidad de congelar tarifas.

Las agencias de viajes registran más del 40% de suba de la demanda para la próxima temporada. Los datos de las principales plataformas confirman ese crecimiento:

Turismocity: registró un 43% más de búsquedas de paquetes en lo que va de octubre comparado con el mismo período de septiembre.

CVC (grupo dueño de Almundo y Ola Mayorista): el promedio semanal de pasajeros para el verano creció 13% comparado con la semana promedio de septiembre y 26% versus una semana promedio.

Despegar: tuvo un 30% de suba en las búsquedas para el verano, con dos regiones que explican el 71% del crecimiento: la zona de los Lagos (Búzios, Arraial do Cabo y Cabo Frío) y el Nordeste (Recife, Porto de Galinhas, Maceió y Maragogi).

Brasil ya recibió más de 2,2 millones de argentinos en 2026

El interés por las playas brasileñas se refleja en las estadísticas oficiales. Según Embratur, 2.244.297 argentinos ingresaron a Brasil entre enero y agosto de 2026, y la Argentina se mantiene como el principal mercado emisor, con el 49% de los turistas recibidos.

Otro dato significativo es el crecimiento de los viajes en avión: el 53% de los turistas argentinos ingresó por vía aérea, frente al 41% registrado en igual período de 2025.

El contexto de precios en Brasil

La evolución del real no es el único factor que determinará el presupuesto. Según la FecomercioSP, los precios de los servicios turísticos brasileños acumularon un incremento del 5% en lo que va de 2026. Para 2027, la entidad proyectó una suba cercana al 4,7%, en línea con la inflación esperada.

Estos aumentos podrían compensar parte del beneficio cambiario si se mantienen hasta la temporada de verano.