El verano es sinónimo de vacaciones, relax, aire libre y encuentros con amigos y familia. Una estación para disfrutar, pero también un momento en el que comemos con horarios flexibles y más desordenados, gracias a que podemos por un tiempo, dejar las rutinas del resto del año y/o viajar. Por eso, te dejamos las claves para cuidar la salud en vacaciones y comer rico sin caer en excesos.

Más frutas y verduras

El primer consejo es aumentar el consumo de frutas y verduras de estación. Nos hidratan, nos aportan un montón de nutrientes y, además, no caen tan pesadas como otras comidas elaboradas o panificados. Te recomendamos siempre que utilices frutas frescas, estos días son ideales para consumir alimentos más naturales y frescos como es el caso de las frutas y licuados. Podemos, de esa manera, darle un reposo digestivo a nuestro cuerpo.

No esperar a tener sed

En segundo lugar, hidrátate constantemente, no esperes tener sed. Siempre priorizá agua potable y segura, si no te gusta puede ser agua con gas o preparar algún agua saborizada natural. Tratá de evitar el alcohol (deshidrata), jugos y gaseosas.

Movete más

En tercer lugar, sumá pasos a tu vida, hay que alejarnos del sedentarismo. Quizás, no es el momento de empezar un ejercicio físico extenuante, pero sí empezar a sumar movimiento. Camina un poco más, subí y bajá escaleras, llevá a pasear al perro, jugá con los chicos en la plaza, lo que te gusté.

Menos ultraprocesados

En cuarto lugar, disminuí el consumo de productos industrializados que están llenos de aditivos, conservantes y sustancias que quizás no son tan convenientes para la salud.

Los alimentos procesados, los que vienen ya listos para ser consumidos suelen tener mayor cantidad de grasas, azúcares y sodio. Sin embargo, esto no significa que sean malos, pero sí es conveniente restringirlos en nuestra alimentación habitual.

Date los gustos con moderación

Por último, no se trata de evitar por completo las tentaciones, también se trata de disfrutar, pero sin exagerar. Todos los días comer raciones demasiado grandes y alimentos pocos saludables tiene consecuencias.

Las bebidas alcohólicas y azucaradas constituyen un problema, el calor puede llevar a ingerirlas en demasía casi sin ser conscientes de ello. El efecto inmediato suele ser la sensación de distención, algo que también sucede cuando se abusa de los fritos y, en el medio plazo, un aumento del peso corporal.



