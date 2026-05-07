El Tren Solar de la Quebrada se prepara para las vacaciones de invierno 2026 con una oferta especial de promociones para quienes planifiquen su viaje a Jujuy durante el mes de julio. Esta propuesta se posiciona como una de las experiencias turísticas más destacadas y sostenibles del norte argentino.

Bajo el lema “el momento de viajar también se elige”, la iniciativa invita a los turistas a anticipar y organizar su viaje para disfrutar de la Quebrada de Humahuaca a bordo de un tren impulsado por energía solar, que combina movilidad sustentable con un recorrido cultural y natural único.

Viajes adaptadas a las necesidades

Actualmente, el Tren Solar ofrece dos modalidades de viaje adaptadas a diferentes perfiles de pasajeros. La Experiencia 360° cubre la totalidad del trayecto operativo entre Volcán y Tilcara, con paradas en estaciones como Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos y Maimará. Este recorrido permite a los viajeros sumergirse en la identidad de la Quebrada, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y disfrutar de mercados locales, gastronomía regional y artesanías.

Por otro lado, la Experiencia 180° está diseñada para quienes visitan la zona por primera vez, disponen de menos tiempo o desean complementar su itinerario con una actividad distinta. Esta opción ofrece un recorrido más breve y flexible, ideal para descubrir el tren y su entorno en una primera aproximación.

Además, se destaca la propuesta de Cielo en Movimiento, una experiencia de astroturismo que combina la observación astronómica del cielo andino con actividades de interpretación del universo, acompañadas por gastronomía tradicional y vinos de altura, ampliando así la oferta cultural y natural para los visitantes.

Tren Solar de la Quebrada ofrece promociones para vacaciones 2026

Las promociones están disponibles para compras a través de la página web oficial, boleterías y canales habilitados, facilitando el acceso a estas experiencias únicas para quienes planifiquen su viaje con anticipación.

Para obtener más detalles sobre las ofertas y realizar reservas, los interesados pueden consultar el sitio web del Tren Solar de la Quebrada.