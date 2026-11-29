La llegada del verano transforma a Villa La Angostura en uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia. Miles de residentes y visitantes eligen cada año sus lagos y playas para disfrutar de jornadas al aire libre, por lo que la seguridad en los espacios acuáticos se convierte en una de las prioridades de la temporada.

En ese marco, la Municipalidad informó recientemente la realización de la reválida anual de guardavidas, una instancia obligatoria que permite verificar las aptitudes físicas y técnicas de quienes tendrán a su cargo la prevención y asistencia en las zonas habilitadas para el baño durante el verano.

La importancia de la prevención

Más allá de la presencia de los guardavidas, los especialistas coinciden en que gran parte de los incidentes pueden evitarse mediante conductas responsables.

Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran respetar las indicaciones del personal de seguridad, permanecer dentro de las áreas habilitadas para el baño y mantener una supervisión constante de niños y adolescentes cerca del agua. También se aconseja evitar ingresos bruscos a lagos de baja temperatura, especialmente después de realizar actividad física o permanecer expuesto al sol durante períodos prolongados.

Reválida anual de guardavidas 2026-2027

Elegir siempre los sectores habilitados

Uno de los mensajes que se repite cada temporada es la importancia de utilizar playas y balnearios que cuenten con servicios de vigilancia.

La presencia de guardavidas permite una respuesta más rápida ante emergencias y facilita el monitoreo permanente de las condiciones del lugar. Además, las zonas habilitadas suelen contar con señalización específica sobre sectores de baño, embarcaciones y posibles áreas de riesgo.

Un verano para disfrutar con responsabilidad

Los lagos de la cordillera son uno de los principales atractivos de Villa La Angostura y de toda la región. Sin embargo, quienes trabajan en prevención recuerdan que el disfrute y la seguridad deben ir de la mano.

La reciente reválida anual realizada por la Dirección de Protección Civil forma parte de los preparativos que anteceden al inicio de la temporada estival y busca garantizar que los equipos encargados de la vigilancia en playas se encuentren en condiciones de afrontar las exigencias de los próximos meses.