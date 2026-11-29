Cada verano, los paisajes del Parque Nacional Lanín atraen a miles de visitantes en busca de lagos, montañas, bosques y rincones únicos de la cordillera neuquina. Sin embargo, el incremento del turismo también implica un mayor desafío para la conservación de los ambientes naturales más frágiles de la región.

En ese contexto, desde el área protegida impulsan una campaña de concientización destinada a promover prácticas responsables durante las visitas, con el objetivo de minimizar el impacto humano y preservar los ecosistemas para las futuras generaciones.

"Paisajes que inspiran, naturaleza que nos une" es el mensaje que acompaña esta iniciativa, que pone el acento en el compromiso individual de quienes recorren los distintos sectores del parque.

Los pequeños gestos que hacen la diferencia

Una de las principales recomendaciones es regresar con todos los residuos generados durante la visita. Aunque pueda parecer una medida sencilla, los restos de comida, envoltorios, botellas o colillas de cigarrillos representan una de las problemáticas más frecuentes en los espacios naturales durante la temporada alta.

Asimismo, se recuerda la importancia de respetar los senderos habilitados y evitar abrir nuevas huellas, ya que salirse de los recorridos establecidos puede provocar erosión, afectar la vegetación nativa y alterar sectores especialmente sensibles para la fauna local.

Cuidar la flora y la fauna

El Parque Nacional Lanín alberga una gran diversidad de especies autóctonas que forman parte del patrimonio natural de la Patagonia. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no extraer plantas, flores, semillas o elementos naturales, así como tampoco alimentar ni acercarse a los animales silvestres.

Estas acciones, muchas veces realizadas sin intención de generar daño, pueden modificar comportamientos naturales y afectar el equilibrio de los ecosistemas.

Disfrutar sin dejar rastros

La campaña también busca instalar una idea simple: que cada visitante pueda disfrutar de la experiencia manteniendo el entorno en las mismas condiciones en las que lo encontró.

La imagen de un sendero limpio, una playa sin residuos o un bosque libre de intervenciones depende, en gran medida, de las decisiones cotidianas de quienes recorren estos espacios.