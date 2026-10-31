VII Congreso de Actividad Física y Deporte en Neuquén: Inclusión y Salud

Con una importante participación de docentes y de profesionales de distintos ámbitos, se realizó en el transcurso de esta semana el VII Congreso Provincial de Actividad Física, Deporte y Recreación en Entornos Saludables en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén capital.

La actividad contó con la participación de 1200 personas inscriptas, consolidando este espacio como una instancia de formación y actualización para la comunidad educativa y deportiva.

El encuentro fue organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, con el objetivo de generar un ámbito de capacitación, reflexión e intercambio de experiencias en torno a la actividad física, el deporte y la recreación. La iniciativa organizada a través de la secretaría de Deportes, estuvo destinada a estudiantes y profesionales de Educación Física, entrenadores, instructores y referentes comunitarios.

A lo largo de las dos jornadas se desarrolló una propuesta de carácter teórico-práctico que permitió abordar diferentes herramientas y conocimientos para fortalecer las prácticas educativas y deportivas, con especial énfasis en la construcción de entornos saludables e inclusivos y en la participación de personas con y sin discapacidad.

Entre los principales ejes temáticos se trabajó sobre el paradigma social y de derechos de las personas con discapacidad, la promoción de espacios deportivos inclusivos, los ajustes razonables en las clases de Educación Física, la natación escolar adaptada y la comunicación en el deporte adaptado y paralímpico.

También se abordaron contenidos vinculados con la relación entre actividad física y salud, el entrenamiento muscular, la nutrición en enfermedades crónicas no transmisibles, el sueño, el descanso y la recuperación deportiva.

El Congreso contó con la participación de destacados especialistas y profesionales, entre ellos Alejandro Pérez, Geraldine Calvimonte, Cristina Espetxe, Patricia Healion, María Sol Álvarez, Adalberto Rodríguez y Maximiliano Nobili, quienes compartieron conocimientos y experiencias desde distintas áreas de especialización.

La actividad fue gratuita y contó con puntaje docente, de acuerdo con la Resolución Nº 1788/2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE).

A través de este tipo de propuestas, la Provincia promueve espacios de formación y actualización profesional, entendiendo a la actividad física, el deporte y la recreación como herramientas fundamentales para la educación, la salud, la inclusión y el desarrollo de la comunidad.