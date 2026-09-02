A 19 años del 'Tenés que cerrar el estadio', la frase del “Coco” Basile que convirtió a Lionel Messi en “genio mundial”

La frase se volvió viral apenas repercutió en los medios y hoy, estés viendo o no el gol, sigue siendo un recuerdo fresco en la memoria del mundo futbolero que en el último tiempo adoró y se rindió a los pies del mejor jugador de todos los tiempos: Leonel Andrés Messi.

El 11 de julio de 2007, Lio, que tomaba impulso en la Selección Argentina y lucía la camiseta con el número 18, marcó el que, para él, fue uno de los tantos más espectaculares con la albicelete. Incluso, el video, la foto y la frase de su entrenador de ese momento, escrita en una bandera argentina planchadita y bien cuidada, la guarda en uno de los cofres venerados que dos por tres abre cuando se sienta a repasar momentos íntimos y felices en su pletórico museo de Barcelona.

Ese día, el seleccionado argentino venció 3 a 0 a México por la semifinal de la Copa América de Venezuela 2007 y la “Pulga”, tras recibir de Carlos Tévez, la picó de zurda por encima del arquero Oswaldo Sánchez para señalar un terrible y formidable golazo. Fue el segundo (el primero había sido de Heinze y el tercero de Juan Román Riquelme) y me lo acuerdo como si fuera hoy.

El entrenador del seleccionado argentino era el bahiense “Coco” Basile, quien después del cotejo, declaró en pocas palabras: “Fue un gol para cerrar el partido, sólo los genios pueden hacer eso”.

Basile, que siempre imaginó al fútbol como un arte, señaló en ese momento “Messi es el mejor intérprete de un juego que es para los vivos y los habilidosos”.

El nacido y criado en la Loma, cerquita del club Bella Vista, hoy tiene 82 años, no se encuentra trabajando y no necesita escribir en una red social para definir al astro del fútbol mundial que acaba de anunciar su retiro de la Selección.