Antonela Roccuzzo acompañó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con una emotiva carta, en la que repasó los años de esfuerzo, las derrotas y las conquistas que marcaron la trayectoria del futbolista con la camiseta albiceleste.

La esposa del capitán compartió el mensaje en Instagram junto a varias fotografías de Messi con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y puso el foco no solamente en los logros deportivos, sino también en todo el camino que debió atravesar el rosarino para alcanzarlos. “Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes”, comenzó Antonela. “Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, escribió.

En su mensaje, Roccuzzo recordó de esa manera los momentos más difíciles que atravesó Messi durante sus primeros años con la Selección, cuando las derrotas y las finales perdidas convivieron con las críticas y las frustraciones. Con el tiempo, ese recorrido terminó dando paso a una etapa de títulos y consagraciones.

Antonela también destacó el privilegio de haber acompañado a Messi mientras cumplía sus grandes objetivos con la camiseta argentina. “Después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, expresó.

Pero hubo un aspecto de su mensaje que ocupó un lugar especialmente importante: la experiencia de sus hijos viendo de cerca el recorrido de su padre. La rosarina aseguró que le emociona que hayan podido observar su esfuerzo y su perseverancia desde pequeños. “Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”, escribió Antonela.

Para la familia, ese recuerdo tiene un valor que va más allá de los títulos. Roccuzzo remarcó que sus hijos todavía no dimensionan completamente la magnitud de la trayectoria de su padre, pero sí pueden reconocer el esfuerzo que hubo detrás de cada logro. “Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, señaló.

En el cierre de la carta, Antonela dejó de lado los resultados y habló directamente de la persona que acompañó durante todos esos años. “Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”, expresó. “Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”, concluyó Roccuzzo, acompañando sus palabras con imágenes familiares.

El mensaje llegó pocas horas después de que Messi confirmara que no volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina. El futbolista explicó que se trata de una decisión que le duele, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa que comenzó hace más de dos décadas.