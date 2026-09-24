Después de una larga trayectoria en Europa, Alejandro “Papu” Gómez confirmó que emigrará al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. El campeón del mundo, de 38 años, dejó atrás una etapa de 16 años en el fútbol europeo al rescindir su contrato con Padova, de la Serie B de Italia, para continuar su carrera en Forte Virtus, de la Segunda División emiratí. Además, se confirmó que será uno de los ausentes en el partido despedida de Messi, que se jugará el próximo 6 de octubre.

El Papu había llegado a Padova en 2025, club que marcó su retorno luego de una sanción de dos años por doping, aunque pudo disputar apenas nueve partidos antes de una lesión en el tobillo derecho que le requirió una operación. La inactividad condicionó su etapa en Italia y, después de rescindir el contrato y resignar los últimos meses de salario, decidió aceptar una propuesta de Forte Virtus. Según César Luis Merlo, comenzará a entrenarse con su nuevo equipo este jueves.

Gómez desembarcó en Europa en 2010, cuando pasó de San Lorenzo a Catania, y desde allí nunca había salido del Viejo Continente. Pasó por el Metalist de Ucrania para luego desembarcar en Atalanta, donde tuvo un significativo paso, Sevilla, Monza y Padova. En la Dea se consagró como una de las grandes figuras del equipo, mientras que con los sevillistas ganó la Europa League en 2023. Forte Virtus será el séptimo club del surgido en Arsenal de Sarandí desde que dejó el fútbol argentino y el primer destino fuera de Europa en 16 años.

Papu Gómez no estará en la despedida de Messi

La llegada a Medio Oriente se produce apenas unos días antes de un partido que podía haber significado un reencuentro especial con varios de sus excompañeros de la Selección Argentina, en lo que será la última vez que Lionel Messi vista la camiseta de la Albiceleste, el 6 de octubre frente a Benín en el Monumental. Si bien la AFA anunció que los campeones del mundo de Qatar 2022 fueron invitados para acompañarlo, Gómez no estará presente esa noche.

Si bien fue incluido dentro de los invitados, el Papu no asistirá. Hasta el momento no trascendió públicamente el motivo concreto de su ausencia. El volante fue parte del plantel campeón del mundo en Qatar y su último partido con Argentina fue justamente en aquel torneo, en octavos de final ante Australia. Después de Qatar 2022 no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni y, posteriormente, debió cumplir una suspensión de dos años por doping.