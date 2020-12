Boca y Talleres hicieron negocio con un empate y clasificaron

Boca Juniors igualó, 0 a 0, con Talleres, en Córdoba, en el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, y ambos se clasificaron a la zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona. El empate le daba la clasificación segura al ‘xeneize’, que quedó como líder del grupo 4 con 10 puntos, aunque los cordobeses (9) dependían de que Lanús (7) no ganara su encuentro en Rosario ante Newell’s, juego que el granate perdió 3 a 1.



El conjunto de Miguel Ángel Russo tiene por delante ahora el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter, de Brasil, que se jugará el miércoles en la ‘Bombonera’, en una serie que inició con un importante triunfo (1-0) en Porto Alegre.



En el duelo disputado en el Kempes, tras el homenaje que el club cordobés organizó por la muerte de Diego Armando Maradona, se vio mucha presión de Boca en los primeros instantes sobre la salida de Talleres, que buscaba iniciar el juego desde su campo con pelota al piso, pero perdía ante la intensidad del visitante.



La propuesta de la ‘T’ era iniciar el juego con el arquero, y el debut de Marcos Díaz, exBoca, que fue confirmado en el equipo minutos antes del partido por una lesión muscular del también exxeneize, Mauricio Caranta, dejaba entrever falta de conexión con sus compañeros



Entró Frank Fabbra con pelota dominada al área, y ante el cierre de Juan Cruz Komar se dejó caer, el árbitro Fernando Rapallini, muy bien ubicado, amonestó al colombiano por simular.



Un remate potente de Edwin Cardona desde afuera del área fue el primer aviso importante para el arco local a los 28 minutos, mientras el conjunto de Alexander Medina no mostraba la conexión y precisión de encuentros anteriores y sólo encontraba en el colombiano Diego Valoyes algún esbozo de desequilibrio.



Pasada la media hora recién comenzó a sentirse más cómodo el ‘albiazul’, y encontró su primer tiro al arco con un remate de Franco Fragapane que se fue desviado.



Ramón ‘Wanchope’ Ábila era el delantero que mejor se asociaba con Cardona, y aunque no gravitó en el área fue el que mostraba más movilidad en la ofensiva ‘xeneize’ hasta que se fue otra vez lesionado y reemplazado por Franco Soldano a los 32 minutos de juego.



Un remate potente de Villa bien contenido por Díaz fue el primer gran llamado de atención para el local en el complemento, y respondió la ‘T’ con una fuerte remate de Enzo Díaz, que contuvo Esteban Andrada con una gran reacción.



En la segunda mitad el planteo de los de Russo cambió, porque el equipo ya no presionaba tan arriba y dejaba subir más tranquilo al local, lo que le permitía encontrar más espacios para la velocidad de Villa cuando recuperaba el balón.



A los 20 minutos Boca tuvo una doble chance, pero primero sacó sobre la línea Nahuel Tenaglia, tras una fallida salida del arquero Díaz, y luego Nicolás Capaldo le erró al arco en el rebote.



Un tiro libre de Mauro exigió a Díaz, y un remate de Valoyes que se fue por arriba fueron las únicas chances que tuvieron uno y otro equipo en los minutos finales, que se jugaron con cierta tranquilidad por las noticias que llegaban de Rosario con la derrota de Lanús.