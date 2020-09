Guido Pella cerró una primera ronda perfecta

Tras un domingo con victorias de Schwartzman, Londero, Coria y Nadia Podoroska, Guido Pella derrotó hoy al italiano Salvatore Caruso. Fue 7-6 (8-6), 6-7 (4-7), 7-5 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos para terminar una primera ronda muy positiva para los argentinos. Sólo quedó eliminado Federico Delbonis en duelo de compatriotas ante Londero.

Ahora, Pella espera por el ganador del cruce entre el australiano John Millman (43) y el español Pablo Carreño Busta (18). Gane quien gane, el bahiense tendrá una dura parada. Los próximos en saltar al polvo de ladrillo de Paris serán Coria (vs. Paire), Lóndero (vs. Cecchinato), Schwartzman (vs. Giustino) y Podoroska (vs. Putíntseva) el miércoles 30 de septiembre sin horarios confirmados. Pella, por su lado, jugará el jueves 1 de octubre.

El vigente campeón, Rafael Nadal, comenzó la defensa del título en el Gran Slam francés con triunfo ante el bielorruso Yegor Guerámisov por 6-4, 6-4 y 6-2. El español, doce veces campeón en París y titular de las últimas tres ediciones, se enfrentará en la segunda ronda con el estadounidense Mackenzie McDonald (236), verdugo del canadiense Steven Diez.