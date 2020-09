Tapia no dio precisiones sobre la vuelta del fútbol

Más allá de la vuelta de los entrenamientos y amistosos, es incierto cuándo se reanudarán las competencias en el fútbol argentino. En declaraciones a ESPN, Claudio Tapia, el presidente de la AFA, aseguró que él no puede confirmar una fecha oficial.

"No puedo dar una fecha. No puedo decir que el 16 vamos a jugar. Todos los dirigentes venimos trabajando para la vuelta al fútbol", sentenció ‘Chiqui’ y explicó: "Todos queremos jugar, pero cuando estén las circunstancias sanitarias dadas. Acá no se pueden extender las listas de buena fe, porque las condiciones no están. Hoy el mercado de pases no se mueve y es por la situación que estamos atravesando".

Luego de la doble fecha de eliminatorias, programadas para el 8 y 13 de octubre, el máximo dirigente del fútbol argentino volverá a reunirse con las autoridades sanitarias nacionales para evaluar la situación y tratar de llegar a una definición. "Nosotros desde los clubes tenemos que dar la confianza para que los torneos se puedan jugar normalmente. No soy pesimista, sino un poco más cauto", comentó. Y cerró: "Lo que nosotros pretendemos resolver en principio son los torneos que se están jugando en el ascenso. Hicimos convenios hasta para jugar a fines de diciembre. Después, la Comisión de Torneos de la Liga Profesional tiene diferentes bocetos. Pero hoy no se puede asegurar ninguna fecha, ni el 16 de octubre ni ninguna otra".