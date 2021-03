River y Atlético Tucumán juegan el 7: definen quién enfrenta a Boca

River Plate y Atlético Tucumán se medirán el miércoles 7 de abril por los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro que definirá el rival de Boca Juniors en la siguiente fase del certamen, según confirmó esta tarde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



El partido no tiene ni horario ni escenario de realización, aunque es muy factible que se lleve a cabo en el estadio Ciudad de La Plata, donde anoche Boca le ganó Defensores de Belgrano por 3 a 0 y avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor de River ante Atlético Tucumán.



Los partidos programados hoy por los 16avos de final de Copa Argentina, son los siguientes:



Martes 6 de abril:



Patronato de Paraná vs. Lanús, en horario y estadio a confirmar.



Miércoles 7 de abril:



Talleres de Córdoba vs. Vélez Sarsfield, en horario y estadio a confirmar.



Newell's Old Boys de Rosario vs. Sarmiento de Junín, en horario y estadio a confirmar.



Atlético Tucumán vs. River Plate, en horario y estadio a confirmar



Miércoles 14 de abril



Tigre vs. Independiente, en horario y estadio a confirmar.



San Martín San Juan vs. Racing Club, en horario y estadio a confirmar.