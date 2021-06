Dembélé abandona la concentración francesa

El delantero del Barcelona se va de la concentración francesa y no jugará lo que resta de la Eurocopa.

Se confirmó la peor noticia para Ousmane Dembélé que luego de ingresar en el minuto 57’ ante Hungría debió abandonar el campo de juego treinta minutos después (87') a causa de una molestia en el muslo derecho. Si bien deberá aguardar que se le realicen más estudios, desde la delegación ya comunicaron que el atacante no podrá seguir participando del torneo y este mismo lunes abandonará la concentración.

El jugador del FC Barcelona se sometió a exámenes radiológicos el domingo en un hospital de Budapest y su bien no se detalló con precisión la lesión, la FFF emitió un comunicado en el que aclara:

"Los plazos de recuperación son incompatibles con su continuidad en el grupo que está disputando la Eurocopa 2020", confirmando la baja de Dembélé.

De esta manera, el delantero deja a la delegación francesa y tendrá algunos días libres para desconectar, relajarse e iniciar la recuperación. Además serán semanas claves para el futbolista del Barça donde definirá su futuro deportivo.

El jugador todavía no ha renovado y en Barcelona tienen claro que si no lo hace en las próximas semanas, le darán salida al galo en forma de traspaso. El tire y afloje entre el futbolista y el club sigue, aunque en Can Barça crece el pensamiento de que Ousmane Dembélé quiere agotar su contrato para irse libre en junio de 2022.