España va a la Eurocopa sin jugadores del Real Madrid

La selección española de fútbol no tendrá jugadores del Real Madrid por primera vez en su historia en una competición oficial, de acuerdo a lo que se desprende de la lista de 24 convocados que hizo el entrenador Luis Enrique para la disputa de la Eurocopa. La gran ausencia en la nómina española para el certamen que comenzará el 11 de junio es el defensor Sergio Ramos, habitual capitán del equipo en los últimos años.

"He decidido que (Sergio Ramos) no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero. No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar", explicó el entrenador en una conferencia de prensa luego de presentar los 24 nombres de su plantel.

"Cualquier decisión sobre Ramos siempre ha sido polémica. Sé dónde estoy y lo acepto como algo normal y espero que no afecte a la selección. Hemos meditado mucho la decisión. La conversación que mantuve ayer con él la mantengo en privado. No fue fácil pero me tengo que ceñir a lo que considero que es mejor para la selección"

Ramos, de 35 años, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y dos veces ganador de la Euro con su país (2008 y 2012), jugó apenas seis partidos este año (sólo dos completos) por sufrir diferentes lesiones. A través de un comunicado en sus redes sociales, el zaguero aceptó la decisión del entrenador. "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", explicó el jugador, que aprovechará su ausencia para recuperarse definitivamente.

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero"

Con su ausencia confirmada, por primera vez en la historia, el seleccionado de España acudirá a una competencia de elite sin futbolistas del Real Madrid en su plantel, ya que Nacho como Marco Asencio, los otros con posibilidades de ser llamados, también quedaron al margen junto al lesionado Dani Carvajal. "De haber estado bien Carvajal y Ramos hubieran venido. No hago la lista en función de esto", relativizó el ex DT y jugador de Barcelona.

La Eurocopa, suspendida el año pasado por la pandemia de coronavirus, se jugará del 11 de junio al 11 de julio en doce ciudades países miembros de la UEFA. España iniciará su participación el 14 de junio contra Suecia, pero antes jugará dos amistosos con Portugal (4-6) y Lituania (8-6).

La lista completa

Arqueros: David De Gea (Manchester United/Inglaterra), Unai Simón (Athletic de Bilbao) y Robert Sánchez (Brighton/Inglaterra).

Defensores: José Gayá (Valencia), Eric García y Aymeric Laporte (Manchester City/Inglaterra), Jordi Alba (Barcelona), Diego Llorente (Leeds/Inglaterra), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), César Azpilicueta (Chelsea/Inglaterra) y Pau Torres (Villarreal).

Mediocampistas: Fabián Ruiz (Napoli/Italia), Pedri y Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City/Inglaterra), Koke (Atlético de Madrid) y Thiago Alcántara (Liverpool/Inglaterra).

Delanteros: Dani Olmo (Leipzig/Alemania), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferrán Torres (Manchester City/Inglaterra), Gerard Moreno (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus/Italia), Adama Traoré (Wolverhampton/Inglaterra), Pablo Sarabia (PSG/Francia).