Thierry Henry durísimo con Mbappé

Kylian Mbappé se encuentra por estas horas en el ojo de la tormenta, ya no solo por su mala relación con Neymar y algunos otros compañeros que no son franceses, sino también por su deseo de alejarse de la institución parisina en la apertura de mercados de pases en el mes de enero.

En este caso quien apunto contra el fabuloso delantero del PSG fue otra estrella del fútbol francés. El que alzó la voz en esta ocasión fue Thierry Henry, quien al expresarse sobre la situación actual de Mbappé no tuvo pelos en la lengua y lo criticó duramente.

"A nadie le gusta estar expuesto a algo en lo que no eres bueno. Simplemente no te gusta, pero hay algo que es más grande que cualquier otra cosa y eso es el club. ¿Le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que él era más importante que el club?", lanzó en primera instancia Thierry Henry, en una entrevista con CBS Sports.

Y luego remató trazando un paralelismo con el sacrificio futbolístico que tuvo que realizar en su época laureada en Barcelona junto a Pep Guardiola y Lionel Messi, al igual que con la selección de Francia: "Usaré mi propia historia. No me gustaba jugar alto y ancho para el Barcelona. ¡Lo odiaba! Pero lo hice por el equipo. No me gustó después de 100 partidos y no sé cuántos goles marqué con Francia, tener que jugar por la izquierda. Solo hay una regla: si el jefe te pide que hagas algo, lo haces".

Sería tan rotunda la decisión del delantero francés que en el club ya se plantean abrirle las puertas de inmediato en el mercado de pases de invierno de Europa, a mitad de temporada, pero con una regla muy clara: no lo dejarán ir al Real Madrid bajo ningún punto de vista. Distinto sería entablar una negociación por ejemplo con el Liverpool, club que lo ha buscado también en el último tiempo, cuando su situación contractual todavía no estaba definida.

A través de las redes sociales de París Saint-Germain se publicaron declaraciones de Luis Campos, el nuevo director deportivo, donde asegura que "Kylian Mbappé nunca habló de irse en enero" del conjunto parisino.

Mientras en París se habla de qué pasará con el futuro de la gran estrella del PSG, en Italia aseguran que Rafael Leao, delantero portugués del Milan, es el gran objetivo del equipo de Lionel Messi y compañía. Según prensa italiana, los dueños del PSG evalúan pagar su cláusula de salida de 150 millones de euros y podrían hacerlo también en enero.