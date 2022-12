Deportivo Rincón se quedó con todos los torneos del 2022

Deportivo Rincón se coronó campeón de la Copa Neuquén, en partido disputado en el estadio Libertador General San Martín del Atlético Neuquén, "El León" le ganó 3 a 1 a Patagonia y se quedó con el certamen que en esta edición llevó el nombre de Ricardo Dewey en homenaje al dirigente desaparecido el año pasado.

El representativo de Rincón de los Sauces, cerró otra gran temporada en el ámbito liguista, ya que logró su segundo título en una semana, había conseguido hace un par de días la Copa Integración y el tercero del 2022, este año también ganó el Torneo Oficial; aunque quedó y no quedan dudas el sabor amargo en dirigentes, jugadores, cuerpo técnicos y allegados la eliminación en el Torneo Regional Amateur 2022/2023, donde el sábado empató con Independiente de Neuquén capital y no pudo acceder al la siguiente instancia del certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, quizás el objetivo más deseado y el único que no se pudo concretar, el ascenso al Federal A, que por ahora es algo esquivo para el conjunto petrolero.

Cabe recordar que Patagonia, el otro equipo finalista, accedió a esta definición por una decisión que se resolvió en el Tribunal de Penas del Consejo Federal luego de una protesta presentada por el equipo la capital, donde argumentó y denunció la indebida inclusión del arquero de Alianza de Cutral Co, Marcelo Arce en el cruce de semifinales. Donde desde la AFA convalidaron el reclamo y le dieron por ganada la serie.

Rincón completó su trilogía. También había ganado el Oficial y venía de vencer a Los Canales en la definición del Integración. Ahora fue el turno de la Copa Neuquén, esa que lo tiene como gran dominador ya que festejó en seis ocasiones: 2013, 2014, 2015, 2018, 2021 y 2022. Fernando Inda, Oscar Páez y Cristian Cuitiño anotaron los goles para el León, mientras que descontó Cristian Vivanco, de penal para el equipo subcampeón.