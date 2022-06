El bajón de Advincula que prende las alarmas en Boca

El Perú de Gareca se quedó afuera del Mundial de Qatar tras perder por penales frente a Australia luego de que igualaran 0-0. En la tanda, Luis Advíncula malogró el suyo, y realizó un crudo posteo en el que anunció su salida de su selección. ¿Repercutirá en Boca, pensando que vienen los octavos de Copa Libertadores?.

Gallesse ya había tapado el primero y el equipo sudamericano estaba arriba, pero el lateral por derecha de Boca malogró el suyo dando en el palo, provocando la recuperación de Australia, quien terminó ganando 6-5 y clasificando al mundial.

Apenas terminó la definición, Advincula ya se lo notaba golpeado dentro del campo de juego, sin encontrar consuelo. Y horas después mediante sus redes sociales, hizo un fuerte descargo pidiendo perdón a todo Perú.

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por dolor que causé y a todo el Perú. Soy el ÚNICO!! Responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco".