Indignación por el comentario racista sobre Hamilton

Las polémicas palabras de Nelson Piquet, tricampeón mundial de Fórmula 1 en 1981, 1983 y 1987, en referencia a Lewis Hamilton, desataron críticas e indignación en redes sociales y en la Fórmula 1. El expiloto, que concedió una entrevista para el medio brasileño Estadao, utilizó el término 'neginho' (negrito) como forma de referirse al piloto británico de Mercedes.

El comentario, calificado de despectivo y racista, se produjo cuando el periodista preguntó a Piquet por el incidente entre Hamilton y Verstappen en el Gran Premio de Silverstone de 2021 en el que ambos corredores se tocaron, terminando el neerlandés impactando contra un muro. ¿Es comparable esa maniobra a la de Ayrton Senna con Alain Prost en la lucha denitiva por el título de 1990 en Suzuka (Japón)?.

El expiloto brasileño, convencido de que la maniobra de su compatriota fue limpia, criticó a Hamilton evitando entrar en la comparación y refiriéndose a él como "negrito". ¿Lo sucedido en Silverstone? El negrito (Hamilton) colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan: 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto (Verstappen) resultara jodido".