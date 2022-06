Lewis Hamilton y Brad Pitt van a producir una película de F1

Una nueva película sobre la Fórmula 1 fue anunciada, con la particularidad de contar entre sus productores con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamiton, y tendrá como protagonista a Brad Pitt. Será dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, 2022).

La historia contará la vida de un piloto retirado interpretado por Brad Pitt, que regresará al circuito para competir con un inexperimentado joven compañero de equipo, del cual será también su mentor.

La participación de Hamilton en la pantalla tampoco se descarta. En alguna entrevista pasada expresó sus deseos de actuar algún día, aunque aclaró que primero estudiaría para poder hacerlo. "Quiero ser el mejor en todo lo que me proponga, me prepararé cuando tenga tiempo, todavía no es el momento", dijo el británico.

Brad Pitt es un gran seguidor de la F1, y aunque no haya información cierta, los rumores indican que la historia podría estar inspirada en la trayectoria del español Fernando Alonso.



La película será exclusiva de Apple, aunque la empresa garantizó que antes de llegar a sus servicios tendrá un mes de proyección en salas de cine.