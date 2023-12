El "Lobo" Gutiérrez, un ganador con la fe de todo un pueblo

Para Guillermo "El Lobo" Gutiérrez de San Martín de los Andes todo será novedad. Por primera vez se subirá a un avión; pisará Capital Federal y peleará en el gimnasio más deseado de todos, el Luna Park de Buenos Aires. Todo a los 35 años y con la ilusión propia de un peleador del interior.

Todo es humildad en el entrenamiento del neuquino, el único profesional boxístico que ha conmocionado a toda la ciudad y pondrá a toda la comunidad frente a los televisores, éste viernes por la noche.

“Estoy tranquilo y hemos trabajado a conciencia. Se espera la pelea con un poco de ansiedad en San Martín, la ciudad está un poco revolucionada y contenta" y agrega "pelear en el Luna es algo totalmente maravilloso, nunca me lo imaginé. Todos los boxeadores fantaseamos con eso alguna vez. es un templo por el que pasaron todos los campeones, los más grandes del boxeo argentino. Tener hoy la posibilidad de ser parte de la historia, llegando a los 35 años hace que me sienta realizado. No puedo pedir más nada”.

En cuanto a las referencias que maneja de su rival, Baltazar “Rey Mago” Noria salteño (primo de Maximiliano, el profesional de Caleta Olivia) expresó: “Sabemos que es mucho más joven, que es zurdo y pega duro. Entrené muy bien aún a pesar de las dificultades que tenemos acá por estar tan alejados y tan retirados de todo, sin tener spárrings y moviéndonos con los pocos recursos que tenemos”.

Guillermo Gutiérrez viajará acompañado por Gabriel Poblete, su entrenador y artífice de su laboriosa carrera. “Sin él nada de esto podría haber sido posible. Tengo la tranquilidad de poder estar con él, conseguimos dinero para que me acompañe porque el pasaje original era solo para mí”.

Reconoce haber pasado por Pigué en la provincia de Buenos Aires y no conocer Capital Federal. “Será un debut absoluto, esperamos estar a la altura de la expectativa, de mi gente de acá; de Picún Leufu y de Neuquén que son los que siempre están. Espero dar un buen espectáculo. Ya me considero un ganador total con el solo hecho de estar ahí”.

Su estilo como carta de presentación, lo marca como un púgil aguerrido y de ataque con temple y en todos los casos, aferrado a la tranquilidad. “Voy a hacer un gran trabajo y a brindarme bien para estar a la altura del Luna Park”.

Guillermo Gutiérrez debutó en el 2022. Sumó tres triunfos consecutivos por la vía rápida ante Facundo Masmas, Maximiliano Chaparro, el hijo de la "Tigresa" Acuña y Facundo Vega. Perdió su invicto en un peleón celebrado en Caleta Olivia frente a Ariel López. En la última venció a Vega nuevamente el pasado 23 de septiembre en la primera pelea profesional celebrada en San Martín de los Andes.

“Estoy disfrutando un poco de todo lo que es éste proceso. Siento una mezcla de emociones muy grandes, es muy loco todo. De amateur viajaba a dedo, sin plata y con un bolsito, con nieve y lluvia con tal de ir a pelear, a veces solo porque mi técnico no podía ir. Hoy estar en ésta posición, es como un mimo. A mí edad ya mucho no puedo pedir, no hice tantas peleas pero fue todo muy emocionante. Haremos ésta última pelea, después descansaremos y veremos si el año que viene, retomamos o nos quedamos con éstos recuerdos”, proyecta aunque teniendo en mente su próximo reto. “Lo que tengo en la cabeza es la pelea del viernes”, enfoca.

Gutiérrez será parte de la velada tendrá que la organización de Osvaldo Rivero Promotiones y televisación de TyC Sports, este viernes 15, donde se anuncian nueve peleas profesionales en el mítico recinto. Del rival, el salteño Baltazar “Rey Mago” Noria, llegará a esta pelea con un palmares impecable, 8 ganadas en otras tantas presentaciones, con 6 triunfos por nocaut dentro de la categoría de los superwelter.profesional desde abril de 2022, derrotó en su última presentación a Maximiliano Ávila por nocaut técnico en el cuarto capítulo en el estadio de la FAB (Federación Argentina de Box), el el populoso barrio porteño de Almagro.

Fuente: Piñas del Sur