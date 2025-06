Peritajes detectan fallas estructurales en el club de los Ginóbili

El derrumbe del muro del Club Bahiense del Norte que provocó la muerte de 13 personas durante un temporal el 16 de diciembre de 2023 en Bahía Blanca, la causa judicial avanza con nuevas pericias e indagatorias. Sebastián Mazza, abogado y familiar de una de las víctimas, dio detalles sobre los avances judiciales, las fallas estructurales detectadas y un permiso provisorio precario municipal que genera muchas preguntas al club que regentea la familia Ginóbili.

Las recientes pericias ordenadas por el fiscal Cristian Aguilar fueron realizadas por peritos oficiales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense junto con ingenieros de parte y arrojaron resultados contundentes. Los análisis estructurales ratifican y amplían las conclusiones de la primera pericia realizada en diciembre de 2023. Los especialistas identificaron al menos dos muros más dentro del club con las mismas fallas estructurales. “Son paredes que fueron construidas en la misma época y tienen las mismas deficiencias”, informó Mazza.

A poco de cumplirse un año y medio del derrumbe, el colegiado agregó que “Bahiense del Norte no contaba con una estructura que pudiera haber resistido esto, pero que también tenía deficiencias estructurales que eran previas y que en algún momento esto podía haberse dado de igual forma, porque al no haber vigas ni encadenados, sumado a la antigüedad y la mala calidad de los ladrillos, lo que ellos llaman los mampuestos, la calidad de las mezclas era absolutamente deficiente. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada de la primer pericia, que dice que ‘el muro funcionaba como un conjunto de ladrillos apilados’, esto es terrible porque después de eso no sé qué mucho más falta para darse cuenta de que esto era evitable y de que esto fue previsible”, sentenció.

Aún más alarmante fue el descubrimiento de que las gradas donde se ubicaban muchas de las víctimas estaban “amuradas y sostenidas por la misma pared que se derrumbó”, sin estructura independiente, lo que multiplicó la peligrosidad de una eventual falla estructural. También se puso en duda la función real de aparentes columnas, que podrían ser “meramente decorativas”, según alertaron los técnicos, lo que añade incertidumbre sobre la solidez de toda la edificación.

Las declaraciones del abogado Sebastián Mazza, en la tragedia del 2023 falleció su esposa

Ante estas revelaciones, el fiscal Aguilar había solicitado la clausura del club, que en ese momento seguía operando sin habilitación municipal. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la jueza de garantías subrogante, Claudia Olivera, quien derivó el expediente al Tribunal de Faltas. En paralelo, se desató la inundación del 7 de marzo de este año, lo cual postergó las actuaciones.

Pero el hecho más controvertido se dio este 20 de marzo, cuando, según consta en el acta labrada por el inspector municipal, el presidente del club, Leandro Ginóbili -hermano mayo de "Manu"-, presentó un “permiso provisorio precario de funcionamiento por 60 días”, otorgado por la propia Municipalidad. “No solo es llamativo, es vergonzoso”.

Mazza, quien criticó duramente a la comuna: “Bahiense del Norte viene funcionando en la más absoluta clandestinidad, sin habilitación municipal desde hace 40 años, a ocho cuadras del Municipio”.

A la espera de nuevas resoluciones judiciales, la causa de Bahiense del Norte sigue revelando no solo negligencia estructural, sino también posibles responsabilidades institucionales y omisiones administrativas graves. “Esto era evitable y fue previsible”, reiteró. Por el momento el único imputado por el fiscal Cristian Aguilar es el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani a quien acusa de violar los deberes de cuidado a su cargo, en forma imprudente o negligente, cuando certificó que la construcción reunía condiciones de estabilidad y habitabilidad. En la causa quedó en evidencia que a la vez que firmada dichas certificaciones integraba la comisión directiva de la entidad.

El 16 de diciembre de 2023 murieron en el Club Bahiense del Norte 13 personas: Rosa Miguelina Figueroa (66), Bryan Ortega (27), Diego Carrasco y Diego Cassati (45), Adriana María Contento (63), dos matrimonios compuestos por Federico Luis Dúo y María Laura Rodríguez de 44 y 43 años y por Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt de 67, Rubén Baldi de 45 años con su hijo de 5, Benicio, y dos docentes, Juliana Barquero de 51 y Norma Nieto de 61.

Barquero era madre de tres hijos, esposa de Mazza y hubiera cumplido 52 el día siguiente a la tragedia.