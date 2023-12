La fiesta de Neymar en un crucero: así es "Ney em alto mar"

Luego de mostrar el avance de su recuperación de la rotura de ligamentos, Neymar cierra el año a pura fiesta en un crucero de lujo. El futbolista de 31 años, recientemente intervenido en su rodilla izquierda, es anfitrión de un viaje temático dedicado a su persona que durará tres días. Con él viajan amigos y familia y otra gran cantidad de pasajeros en busca de fiesta. A poco más de un día en el barco, los videos y fotos del astro brasileño ya causan revuelo en las redes sociales.

“Ney em alta Mar”, el barco de lujo para el que prestó su imagen a la empresa MSC Cruceros partió del puerto de Santos, recorrerá las costas brasileñas y retornará al punto de partida en dos días. La idea surgió a principios de 2023, momento en el que Neymar se recuperaba de una cirugía de los ligamentos de su tobillo derecho. PSG, su equipo de aquel momento, autorizó la negociación con la empresa de cruceros y el negocio quedó sellado.

uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83DuDEF3? Ya zarpó el crucero de Neymar y te mostramos un poco como es de adentro y como son los días de mucha fiesta, juegos y celebridades en alta mar uD83DuDD1D



uD83DuDCF9 neyemaltomar pic.twitter.com/0nNMSWOYVn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 28, 2023

El viaje abordo del crucero Preziosa, parte de la flota de MSC Cruceros, tendrá fiestas temáticas, de las que Neymar y otros ya subieron imágenes, presentaciones en vivo de distintos artistas que se acudieron especialmente para este evento. Este gigantesco barco cuenta con 18 pisos, un casino abordo, tiendas, gimnasio, spa, sala de juegos y un cine 4D.

Además, habrá espectáculos de teatro y una enorme variedad de opciones gastronómicas para los más de 4000 pasajeros que se subieron al Preziosa. Otras curiosidades con las que cuenta son una escalera de cristal, parque acuático infantil y el tobogán acuático más largo del mar, con nada menos que 120 metros de extensión.

“¡Serán 3 días y 3 noches de mucho atrevimiento y alegría, celebrando todo lo que más le gusta a nuestro Ney fuera de las canchas!” es el mensaje de la página oficial de "Ney em alto mar". Los precios para la travesía de lujo y fiesta en el crucero estuvieron entre 1.070 y 5.850 dólares por cabeza.

Neymar, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla izquierda en el duelo, y ya se confirmó que no estará en la Copa América 2024, ya que no llegará con la recuperación. Mientras tanto, y todavía teniendo que usar muletas, no se privó de cerrar un 2023 muy duro para él a pura fiesta.