El radiólogo que abusó de una nena en Centenario ¿ya no está en el país?

Pasó más de un mes desde que se activó la búsqueda, tras declararlo en rebeldía. Pero la causa sigue sin rastros y muchos piensan que ni siquiera continúa en el país, pese a que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) también está tras la pista, y su cara se multiplicó a través de los medios. Al igual que el pedido desesperado de la familia de la nenita de la que abusó durante dos años, que al momento de las vejaciones tenía sólo tres.

Lo cierto es que sigue prófugo Víctor Alejandro Cittino, el pedófilo que escapó de la Justicia para evitar purgar la pena de 9 años que tenía que enfrentar, debido a que se comprobaron los sometimientos sexuales de los que fue víctima la pequeña, que era parte de su círculo íntimo.

El hombre-que tiene domicilio en Centenario, donde ocurrieron los abusos- trabajaba en la zona céntrica de la ciudad de Neuquén, en una clínica dónde se hacen intervenciones odontológicas.

Ahora, pese a que la búsqueda continua, cada vez se acrecienta más la incertidumbre sobre su paradero. Lo último que se supo es que la pesquisa se amplió, atravesando límites provinciales y nacionales. Pero muchos piensan que burló fronteras y está lejos, incluso, de territorio argentino.

Por otra parte los vecinos de Centenario no entienden por qué no se le renovó la prisión preventiva, ya que una vez que se reveló el caso, para evitar la fuga, se encomendó su confinamiento. Pero esa precaución cautelar no se mantuvo, y se preguntan el motivo.

La única certeza es que el radiólogo no aparece y crece la indignación, ya que el caso caló hondo por sus tristes aristas. Es que se reveló que la nenita (de tan corta edad) fue sometida por este profesional en dos oportunidades, aprovechando que la criatura quedaba a su cargo.

Dos años de abuso con acceso carnal contra la menor

La investigación pudo determinar que los abusos se dieron entre 2020 y 2021, al menos en dos oportunidades. El hombre entre los días viernes y domingos tenía a la chiquita con él, por eso los delitos se registraron en esas franjas. Justamente la guarda, el vínculo y la convivencia son agravantes. De hecho se habían pedido 12 años de prisión, y finalmente la pena quedó definida en 9 años.

A la gravedad del delito ahora se suma su desaparición, en un intento por burlar a la justicia para evitar la cárcel. Por eso se pide que si alguien lo ve o puede brindar algún dato no dude en acudir a la comisaría o fiscalía más cercana, para informar del tema.