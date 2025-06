Weretilneck juega al equilibrista en la grieta y estudia las candidaturas para salvar el poder de Juntos

En Río Negro, el poder no se discute. Alberto Weretilneck, como máxima figura política, teje y ordena. Define en silencio y transmite con gestos. Una vez más la grieta nacional amenaza con arrastrar todo a su paso. En este escenario, Juntos Somos Río Negro (JSRN) se enfrenta al desafío más complejo desde su fundación: sobrevivir a la polarización sin ser devorado por ella.

Con Javier Milei encendido, rompiendo los sondeos y los discursos, y un kirchnerismo que quiere volver desde la épica de "Cristina presa política", la escena electoral se volvió una trinchera. Y en esa guerra ajena, Weretilneck se juega todo. Se trata de resistir. ante un presente complejo porque las encuestas aseguran que no se votan rutas, ni hospitales. Se vota Milei o se vota "contra Milei". Cuenta la bronca y la grieta.

El gobernador lo sabe. Recorre la provincia como siempre, pero ahora en modo campaña. Siempre acompañado por Facundo López y Juan Pablo Muena, dos nombres que suenan fuerte para encabezar las listas al Senado y Diputados, aunque todavía nadie se anime a confirmarlo.

El alfil López, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, suena a para encabezar el tramo de senador. Es viedmense, tiene espalda y maneja la rosca como nadie. Muena, ministro de Desarrollo Social, parece encajar sin esfuerzo: es joven, confiable y juega con el plus territorial de ser de Bariloche, el distrito que define cualquier elección en Río Negro.

Pero no todo es armonía. El vicegobernador Pedro Pesatti, histórico, peronista y pensante, quedó en el freezer sin que nadie lo diga en voz alta. Hasta hace poco era el candidato natural al Senado. Hoy, su perfil crítico al gobierno nacional y su autonomía le juegan en contra. Pero no se rinde. “El gobernador conoce mi intención”, avisó.

El jueves hubo reunión de gabinete con tono electoral. El viernes, se oficializó la fecha de internas para definir listas para el 2 de agosto y por la noche una cena para juntar la tropa. En el medio de la grieta, el mensaje fue claro: "hay que mostrar músculo". Sentados a su lado, como estampitas repetidas, López y Pesatti en una muestra de unidad. La postal sirve para evitar fugas. Estaban todos: los de siempre, los que se acercaron y los que no tienen dónde ir. Intendentes radicales, vecinalistas, peronistas moderados, y hasta Walter Cortés, el intendente barilochense inclasificable que ahora sonríe al lado del gobernador.

El objetivo es retener las dos bancas de Agustín Domingo en Diputados, Mónica Silva en el Senado. Retenerlas ya sería un triunfo en esta coyuntura. La elección nacional lo barre todo. Porque Milei no afloja. Porque el peronismo quiere resurgir unido. Y porque el provincialismo ya no conmueve como antes. En un país al borde del colapso emocional, la moderación no garpa.

Y JSRN lo sabe: si no logra diferenciarse con algo más que unitarios o federales, puede quedar tercero. Ese es el temor real. Ese es el escenario que nadie quiere nombrar.