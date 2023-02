Fuerte descargo de Sergio Ramos: “Veo con envidia a Messi”

Uno de los máximos ídolos españoles deja para siempre la selección tras ganarlo todo. Sergio Ramos expresó en sus redes sociales la decisión de no continuar representando a su país, aunque aclaró que no fue su intención sino la del nuevo entrenador.

uD83DuDEA8 ATENCIÓN: ¡SERGIO RAMOS ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA!



uD83CuDDEAuD83CuDDF8 "Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!", escribió en sus redes pic.twitter.com/8p49duLrtA — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2023

En su carta abierta donde comunicó que, a su pesar, dejará la selección nacional luego de que el mismo De la Fuente le dijera que no lo tendrá en cuenta para la nueva España: "Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador. Me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo”.

Las palabras de Ramos sacudieron a todo el mundo deportivo luego de su publicación, sobre todo al expresar la “envidia” que le tiene a Messi, su compañero en el PSG, por el respeto que le dan en su selección: “Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol”.

Para muchos la decisión del Capitán de “La Roja” es acertada, aunque merecía retirarse con gloria y en la cancha. En su foto se muestra con la copa del mundo que gano en el 2010 y las dos euro que consiguió en su trayectoria en la selección.

"Creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido"