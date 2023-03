Un argentino paró una nota para encarar al DT rival

Por la novena fecha del fútbol Mexicano, el Santos laguna de Javier Correa superó 3-2 al Puebla. A los 96´el ex atacante de Racing fue remplazado, pero al salir se agarró con Eduardo Arce, DT del equipo visitante, discusión que casi se va a “las manos” en la zona mixta, y en el medio de una nota.

Culminaba el cotejo cuando Correa fue sustituido en el triunfo de su equipo 3-2. El ex Racing, Godoy Cruz y Rosario Central salió caminando a paso lento, siendo esto, tomado como una provocación por parte del Puebla, lo que motivó la reacción de Eduardo Arce contra el atacante, que respondió rápidamente.

Los hechos no quedaron solo en la cancha, porque en rueda de prensa, el delantero fue fulminante: "El técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores porque es la segunda vez que me hace lo mismo, me gustaría que me dijera de frente todo lo que me gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir, pero me gustaría escuchar que me lo diga de frente".

No terminaba la nota cuando aparece Arce en la misma zona, y Correa sin dudarlo lo fue a buscar, provocando un crece caliente cara a cara, sin llegar a los golpes, pero con el DT de Puebla diciéndole “Todo el día provocas”, mientras ambos se alejaban del lugar, separados por quienes estaban cerca.

De lo que lleva la temporada 2022-23, Javier Correa lleva disputados 26 partido en el Santo Laguna, convirtió 8 tantos en el torneo clausura donde su equipo suma 12 puntos.