En pleno Mundial de Básquet, un jugador serbio ¡perdió un riñón!

Momento trágico en el Mundial de Básquet que se juega en Filipinas, Japón e Indonesia. En pleno partido entre Serbia y Sudán del Sur (donde los europeos se metieron en cuartos de final), Nuni Omot golpeó fuertemente de un codazo al Pivot Borisa Simanic, quien acusó una fuerte dolencia. Post partido, debió ser intervenido y perdió un riñón.

El Mundial está en sus momentos culminantes y Serbia sigue en camino por el título. Abrochó su clasificación a cuartos de final donde se medirá con Lituania el martes a las 5:40 (hora argentina). Pero, en el duelo del miércoles pasado frente a Sudán del Sur, con triunfo europeo por 115-83, ocurrió un hecho que pudo ser catástrofe en el medio de la competencia.

En el trascurso del cotejo, Nuni Omot giró bajo el poste y en el movimiento extendió de forma desmedida su codo impactando a Borisa Simanic, quien acusó el golpe en primera medida. Luego, El jugador del Zaragoza sintió molestias y fue internado. Como los problemas persistían, hubo una segunda operación en la que extirparon el órgano.

“Debido a cambios en la vitalidad del tejido renal, fue necesario extirpar quirúrgicamente todo el riñón. Esperamos después de esta operación un proceso postoperatorio normal”, informó la Federación serbia.

Por otro lado, el jugador de Sudán del Sur ofreció sus disculpas durante el partido, y luego de enterarse de su operación: “Escuché que terminó yendo al hospital. Mis disculpas, no quería hacer una jugada sucia, espero que tengas una rápida recuperación. Rezo por vos, estarás en mis oraciones. No soy ni he sido un jugador sucio, desde el fondo de mi corazón pido sinceras disculpas a todo el que lo estuviera viendo y especialmente al jugador”.

Los cuartos de final de la competencia iniciarán este martes con Lituania vs Serbia. Luego, se medirán Italia frente a los Estados Unidos. Por último, el miércoles se jugarán los dos cotejos restantes: Alemania vs Letonia y Canadá vs Eslovenia.