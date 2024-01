Barco, su despedida y un palo a Cascini: "Ser desagradecido es irse libre"

Luego de confirmarse su transferencia al Brighton de la Premier League, el último capítulo de la historia de Valentín Barco como jugador de Boca tuvo al juvenil hablando sobre su salida, incluyendo una respuesta a Raúl Cascini, dirigente del club que sugirió en sus declaraciones que el Colo y su representante no habían actuado correctamente al ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares del futbolista para efectuar su pase al fútbol inglés.

Barco salió al cruce ante la acusación del integrante del Consejo de Fútbol boquense y dio su versión de la situación, asegurando que su intención era dejarle un porcentaje del pase al Xeneize: "Desde un principio le dije a mi representante (NdeR: Adrián Ruocco) que no quería ejecutar la cláusula. Boca fue el club que me dio todo y soy muy agradecido, pero al no llegar a un acuerdo y como pienso que lo mejor es emigrar para seguir creciendo, decidimos eso”, sostuvo el juvenil de 19 años.

Respecto de lo que dijo Cascini, respondió: “No lo había escuchado. Después lo busqué y lo escuché en el vestuario. Ser desagradecido en todo caso sería irse libre. Yo tuve esa posibilidad, pero renové y me estoy yendo dejándole plata al club. No soy así, ni mi familia, ni mi representante ni mi entorno", afirmó el Colo.

"SER DESAGRADECIDO EN TODO CASO SERÍA IRSE LIBRE..." El Colo Barco le respondió a Cascini.



uD83DuDCFA #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/JR3udsFFXQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2024

Barco profundizó sobre sus anteriores oportunidades para ser transferido y contó que priorizó quedarse para jugar en Boca: "Me quedé cuando me vino a buscar el Getafe. Me podría haber ido libre, pero el sueño que tenía era jugar en Boca. Me quedé en la mitad de la Copa cuando me vinieron a buscar. Querían ejecutar la cláusula y le dije a mi representante que hasta la final de la Copa no escuchaba nada. Tengo que pensar en crecer, y el sueño de todos el jugar en Europa", comentó.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para con los hinchas de Boca: "Me ovacionaron desde el primer partido, no me alcanzan las palabras para agradecerles". Y también se acordó de Almirón, valorando que lo estableciera en el primer equipo: "Si no era por él, yo no estaría acá, no habría jugado. Cuando estaban Seba (Battaglia) y Hugo (Ibarra) yo jugaba de la misma manera. Estoy muy agradecido con Jorge porque me fue a ver y me dio la confianza", cerró.