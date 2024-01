Duras críticas del representante de Bonjour a la dirigencia de Cipolletti

En el fútbol de Club Cipolletti la paz y la tranquilidad son momentos que en los últimos años se dan con poca frecuencia en la entidad albinegra del alto valle rionegrino. Las últimas horas del 2023 y el comienzo del año dejaron mucha tela para cortar tras las declaraciones del representante del técnico bahiense Darío Bonjour, que hace un par de semanas se desvinculó de la institución. Las mismas las realizó en el programa partidario Tribuna Albinegra que se emite como el canal de You Tube de Cipo Pasión, otra plataforma afín a la entidad. Con un panel conformado por hinchas con un moderador, López se convirtió en la voz del saliente exprimentado entrenador.

"La salida de Bonjour se debió a una agresión verbal, un improperio y una falta total de respeto de la presidenta del club para con el entrenador, me hago cargo de lo que digo. Además hay testigos que estuvieron y saben de los dichos y el maltrato" dijo en forma categórica Néstor López.

Tanto el técnico, como su representante, no habían realizado declaraciones hasta el momento. Consultado sobre la salida expresó que "en el último partido de local de Cipolletti, que viajé a la zona y se acordó con la dirigencia la continuidad. Nos comprometimos a juntarnos en diciembre, para hablar de renovación de contrato, honorarios del cuerpo técnico, mejora en el sueldo, refuerzos para el certamen de 2024, más todos los temas pertinentes y relacionados"..

Y agregó "durante 40 días el cuerpo técnico observó más de 110 videos de jugadores que se habían ofrecido y que podían interesar. Bonjour eligió 8 ó 9 jugadores que le interesaba sumar para la próxima campaña, pidió referencias futbolísticas, personales, extradeportivas, con el objetivo de pelear y armar un plantel por un ascenso a la Primera Nacional".

Pese a que no estaba estipulado de esa manera, el director técnico viajó a Cipolletti para acompañar a López.

Y comentó que "a la reunión fui solo, Darío se quedó en el hotel, la misma fue con la presidenta del Club, Mónica del Rio que estaba acompañada por un tal Mauricio, que me dijeron era colaborador o alcanza pelotas. Ahí me cambia todo lo hablado por teléfono antes de que yo viajara desde Buenos Aires. Fue venir para finiquitar todo. La presidenta me dice personalmente que no había un presupuesto armado, ni estipulado y que era imposible hablar de dinero del técnico y sus colaboradores del cuerpo técnico, porque no se sabía que se iba a conseguir para el 2024 y se amparó en el momento que vive el país".

Luego aseveró que "lo llamé a Bonjour y le dije como era la situación y coincidimos en pedir la rescisión del contrato". Se sabe que el veterano entrenador se acercó al lugar de la reunión. Situación que fue aceptada por López.

"Darío me dijo que estaba de acuerdo en contar el vinculo, la presidenta estaba de acuerdo. Pero, cuando llegó Bonjour, Del Río cambió de postura y quería continuar el la relación contractual. Pero, todo de desmadró cuando la charla subió de tono y la dirigente tuvo palabras muy agraviantes para Darío Bonjour, un improperio una agresión verbal, a lo que este se paró y se fue del recinto. Pidiendo rescindir en ese momento". dijo el representante.

En el programa Tribuna Albinegra el representante de Bonjour "cruzó" a la presidenta del Club

Pero, no todo terminó ahí. Ya de nuevo en el hotel, dijo que "a los 30 ó 40 minutos nos llama Maximiliano Amorone, que no se que cargo ocupa en el club. Pero sabemos que es marido, esposo o pareja de la presidenta. Y me convocó a tomar un café para tratar de limar asperezas, tratar de solucionar el tema y convencer a Darío que se quede".

Siguiendo con el relato remarcó que "decidimos quedarnos un día más. Pagamos el hotel y las comidas. Y al día siguiente a las 20 nos reunimos otra vez, en particular yo esperaba una disculpa. Que nunca llegó, fue una falta de respeto total. Había otros dirigentes más en la reunión que insistieron en cuatro o cinco oportunidades que; hay que potenciar y jugar con 7 ú 8 jugadores del equipo de la Liga Deportiva Confluencia".

Agregó que "cuando Bonjour llegó a Cipolletti se estaba yendo al descenso hasta el utilero. Se trabajó en forma seria los 6 meses que se estuvo. Se salvó la categoría, se salió tercero en la zona y se estuvo a punto de poder clasificar para la Copa Argentina del 2024" y sostuvo además "se potenciaron jugadores, algunos que jugaron y otros que se sumaron a entrenar con el plantel del Federal A. Había varios que restaban para el grupo como el chileno Schultz o el arquero Ferrario".

"Se dijeron muchas cosas, que había problemas personales, que no hubo acuerdo económico, que no aceptaba el proyecto futbolístico. Nada que ver solo fue una falta de respeto, que no se puede aceptar de ninguna manera", volvió a insistir el empresario

En las últimas horas sonaron los nombres del marplatense Gustavo Noto, Jorge Izquierdo, Rogger Morales y Javier Rodas. Lo cierto es que Bonjour que todavía tiene vínculo contractual hasta mediados de este año, sigue siendo el entrenador en los papeles. Cuando varios equipos de la categoría ya han sumado técnico, refuerzos y confirmado jugadores, Cipolletti está como casi siempre en los últimos años. Inmerso en una crisis económica, institucional, dirigencial que luego repercute en el aspecto futbolístico.