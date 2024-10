Alerta River: cuál es la lesión que dejó afuera a Acuña del partido ante Mineiro

Acuña se perdió la ida. El Huevo sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo durante el calentamiento y no pudo ser de la partida en River.

Justo antes del inicio del encuentro ante Atlético Mineiro, como si fuera un presagio de la posterior noche para el olvido de River llegó una muy mala noticia para el Millonario. Por una molestia en el calentamiento, Marcos Acuña debió bajarse del partido a minutos de comenzar, siendo reemplazado por Enzo Díaz. Una baja más que sensible para el equipo de Marcelo Gallardo, que contaba con el neuquino tras haber superado una molestia muscular.

Pero, ¿cuál fue la lesión que dejó al Huevo sin poder jugar esta noche? Según los médicos de River, el defensor campeón del mundo tiene una tendinitis en el isquiotibial de la pierna izquierda. Recordemos que Acuña llegó con lo justo a este encuentro ya que hace dos semanas había sufrido una contractura en esa misma zona que lo marginó de la lista de convocados de la Selección Argentina para la fecha de Eliminatorias.

uD83DuDD01 Cambio en la formación inicial de River: Enzo Diaz reemplaza a Marcos Acuña (tendinitis en isquiotibial izquierdo). https://t.co/lBJqc2Iopt — River Plate (@RiverPlate) October 23, 2024

Aunque el lateral jugó unos minutos en el partido ante Vélez por la Liga Profesional del viernes pasado, su pierna izquierda le mandó una señal de alarma, y en River decidieron no correr riesgos. A la espera de estudios que determinen si podrá jugar o no, a priori ya hay que pensar que no podrá estar el fin de semana por la Liga Profesional, y que el Huevo deberá trabajar en una recuperación express para poder estar en el duelo de vuelta, el próximo martes en el Monumental.

El momento donde Acuña avisó de su molestia

Luego del partido, se conoció el video del instante en el que el neuquino de 32 años comunica que no está para jugar. En plena ejecución de los movimientos precompetitivos de los titulares para el duelo ante Mineiro, el Huevo se frena y se dirige al preparador físico, Pablo Dolce: "Ponelo a calentar al otro", se leyó en los labios del lateral de la Selección Argentina.