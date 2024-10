River y una noche para el olvido contra Deyverson y Atlético Mineiro

En una de las noches más importantes del último tiempo para River fue una muy mala noche. Atlético Mineiro venció 3-0 al Millonario con dos goles de Deyverson, que además asistió a Paulinho en el tercero, y dejó la serie muy complicada para los conducidos por Marcelo Gallardo. Justo antes del encuentro, Marcos Acuña fue una baja inesperada debido a que se lesionó en el calentamiento y debió ser reemplazado.

River y una noche para el olvido ante Mineiro

TERMINÓ EL PARTIDO - Se acabó el duelo en el MRV Arena. Atlético Mineiro se lleva el primer encuentro de la serie con un contundente 3-0 ante un River desconocido con un Deyverson estelar. El Millonario tendrá que mejorar mucho para levantar un resultado muy adverso el próximo martes en el Monumental.

ST 45' Se adicionan cinco minutos - El árbitro Valenzuela anuncia el tiempo de descuento. Tras el 0-3, River no tuvo respuestas y por ahora está muy lejos de descontar en el marcador.

ST 36' Se va la figura - Con una gran actuación consumada, Milito saca del campo a Deyverson, que se retira ovacionado. En su lugar ingresa Otávio para poblar el mediocampo.

ST 29' LIQUIDA MINEIRO - El Galo define el partido con una desconcentración de River. Recibió Deyverson sin marca tras un saque lateral y encontró la llegada de Paulinho, quien remató y con la ayuda de un desvió puso el 3-0.

DISTRACCIÓN DE RIVER Y TERCERO DE MINEIRO: MARCÓ PAULINHO.



ST 25' GOL DE MINEIRO - Otra vez el '9'. En una gran jugada colectiva del Galo, Guilherme Arana le metió una pelota en cortada a un Deyverson que tiró perfecto la diagonal y luego sacó un latigazo cruzado para el 2-0.

¡¡DOBLETE DE DEYVERSON PARA MINEIRO 2-0 RIVER EN BRASIL!!



ST 12' Gallardo mete mano - El Muñeco quiere modificar una floja actuación de su equipo y cambia el mediocampo en su totalidad. Ingresan Manuel Lanzini, Rodrigo Villagra y Maximiliano Meza en lugar de Santiago Simón, Nacho Fernández y Fonseca.

ST 10' Avisa el local - La primera aproximación del complemento fue del Mineiro. Recibió sobre la derecha Gustavo Scarpa, enganchó y sacó un remate débil que Franco Armani contuvo sin problemas.

ARRANCA EL COMPLEMENTO - Salen los dos equipos a la cancha para disputar el segundo tiempo. Sin cambios en ninguno, Jesús Valenzuela pita y rueda la pelota para la parte final.

TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO - Se acabaron los primeros 45 minutos en el MRV Arena. Por ahora, Mineiro se está quedando con el duelo de ida en Brasil gracias al gol de Deyverson.

PT 38' Nuevo intento del Millonario - Un nuevo aviso del visitante con Borja, que cabeceó un centro de Fabricio Bustos desde la derecha, pero le salió débil y a las manos de Everson. En un partido con pocas emociones y poco juego, River intenta acercarse al empate.

PT 23' Responde River con Colidio - Casi lo iguala el equipo argentino con una jugada individual del ex Tigre, que recibió en la puerta del área y sacó un zurdazo colocado que se fue rozando el palo.

PT 21' GOL DE MINEIRO - Ahora sí, el Galo se adelanta en el marcador. En un pelotazo largo, Hulk desestabilizó a Germán Pezzella y la pelota le quedó a Deyverson, que definió con toda la calidad del mundo desparramando a Armani y decretando el 1-0.

DEYVERSON ELUDIÓ A FRANCO ARMANI Y MARCÓ EL 1-0 DE MINEIRO ANTE RIVER.



PT 13' La primera de River - El visitante llega por primera vez a través de Miguel Borja, que conectó un centro desde la izquierda pero su cabezazo se fue por encima del arco de Everson.

PT 6' No hay penal y se reanuda el juego - Luego de la revisión del VAR, el venezolano Jesús Valenzuela determinó que no hay pena máxima y el tanto de Mineiro se anula por offside.

¿Era penal para Atlético Mineiro tras esta mano del jugador de River Plate?



? En la misma jugada fue anulado el gol de Deyverson por estar en offside ?

PT 4' - Gol anulado a Deyverson - El local se adelantaba a través del '9', pero el juez de línea cobró offside del atacante. Ahora, revisan si hubo una mano de un jugador de River antes del tanto.

El GOL ANULADO de Atlético Mineiro ante River en Brasil.



EMPEZÓ EL PARTIDO - El Millonario y el Galo ya se miden en el MRV Arena en lo que serán los primeros 90 minutos de las semis de Copa Libertadores

Sin el Huevo, las formaciones confirmadas

Los dos equipos ya tienen formaciones confirmadas. Como se esperaba, Marcelo Gallardo optará por una línea de cinco para contrarrestar el esquema de los brasileños dirigidos por Gabriel Milito. El que ingresa al once es Leandro González Pires en lugar de Maximiliano Meza con el objetivo de reforzar la defensa y darle un poco más de vuelo a los laterales, que harán de carrileros esta noche. Otro de los cambios del Muñeco es la inclusión de Nicolás Fonseca en lugar de Matías Kranevitter. No obstante, apareció un inconveniente de última hora: Acuña tampoco integrará el once y será reemplazado por Enzo Díaz.

El Huevo Acuña quedó descartado a último momento y fue reemplazado por Enzo Díaz.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera, Guilherme Arana; Hulk, Deyverson y Paulinho.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Nacho Fernández; Borja y Colidio

Estadio: Arena MRV

Árbitro: Gustavo Tejera

River, con el apoyo de su gente ante una multitud

Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegaron a tierras brasileñas ayer, donde fueron recibidos por algunos de los 4 mil riverplatenses que agotaron la cantidad de entradas que Atlético Mineiro entregó e irán haciéndose presentes con el correr de las horas. Del otro lado espera un clima hostil, con los aficionados del Galo que se harán sentir en un estadio con capacidad para 45.000 hinchas.