El "récord indeseable" al que llegó Gago tras el empate de Boca ante Riestra

Después de la igualdad de Boca ante Deportivo Riestra por la Liga Profesional y la reprobación de los hinchas para el equipo, Fernando Gago alcanzó un récord negativo entre los entrenadores del Xeneize. Con el empate de ayer en La Bombonera son tres los encuentros que Pintita lleva dirigidos y todavía no pudo conseguir victorias.

Hasta que se consumó en el empate de ayer, la última vez que Boca había tenido un técnico debutante que no ganara sus primeros tres partidos había sido con Guillermo Barros Schelotto a cargo, en 2016. El Mellizo (casulamente uno de los candidatos al puesto hasta que el Consejo de Fútbol encabezado por el presidente Juan Román Riquelme se decidiera por Gago) arrancó su ciclo con tres empates seguidos y recién en el cuarto encuentro pudo cantar victoria.

Noticias Relacionadas Boca no pudo ante la muralla Arce, y repartió puntos ante Riestra por la Liga Profesional

Los anteriores poseedores de esa mala racha habían sido Claudio Borghi en 2010 (un empate y dos derrotas hasta vencer en su cuarto encuentro) y Jorge Chino Benítez en 2004, que inició su ciclo con una derrota y dos empates hasta, también ganar en el cuarto partido. Otros que figuran en la lista, ya yendo mucho más atrás en el tiempo, son Carlos Aimar, Mario Zanabria y el inicio de la segunda etapa de Alfredo Di Stéfano.

Hasta Fernando Gago, el último DT de Boca SIN TRIUNFOS en sus 3 primeros partidos con el Xeneize era el Mellizo Barros Schelotto en 2016. pic.twitter.com/QvRLaGDWJk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2024

Las rachas que Gago buscará cortar

El ex volante venía de no poder romper su propia racha personal de no poder debutar con triunfo en sus anteriores equipos, pero le sumó una nueva marca negativa al que por ahora no es el arranque soñado en el equipo de donde surgió como jugador. Ahora, el DT irá por no sólo romper esta mala racha sino también buscará cortar el mal desempeño de Boca como visitante en 2024: son 10 los partidos sin vencer del Xeneize entre Liga Profesional y Copa Sudamericana. El domingo, ante Lanús en La Fortaleza, Pintita intentará cortar ambos maleficios.