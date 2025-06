Deportivo Rincón visita al siempre candidato y complicado Villa Mitre

Con el objetivo de sumar con vistas a la recta final del certamen, Deportivo Rincón visitará esta tarde de domingo a Villa Mitre de Bahía Blanca, en cotejo correspondiente a la decimosexta (16°) fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A 2025 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los clubes de liga indirectamente afiliados el Consejo Federal. El partido tendrá por escenario El Fortín de Maipú y Necochea de la tradicional y populosa barriada bahiense y se pondrá en marcha a las 15.

El cotejo entre bahienses y neuquinos se podrá vivir desde las 14 por el Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital. A esa hora se abrirán los micrófonos, con transmisión propia, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios de Elio Carlos Fragoza, invitado de lujo en esta oportunidad, central informativa a cargo de Jorge "El Vasco" Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1, junto a las repetidoras de emisoras de Neuquén y Río Negro.

Contacto permanente con el Gigante del Barrio Sarmiento de Centenario, el estadio Vicente Cónsoli de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) y la final de la Copa Neuquén 2025 que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) entre Independiente de Neuquén y Alianza de Cutral Co.

El siempre polémico, cuestionado y muchas veces sospechado Fernando Jesús Rekers de la Liga de Córdoba capital será el árbitro principal del partido, será secundado por Oscar Ariel Bono, Thomás Pasquetín como asistentes y Santiago Scholl, todos de la Liga de Junín en la provincia de Buenos Aires.

Tras superar 2 a 0 a Germinal de Rawson hace siete días en el césped sintético de Ciudad Deportiva, los de Rincón de los Sauces arrancarán el partido en la quinta ubicación, debido a que el sábado por la tarde en Mar del Plata, Kimberley superó por 3 a 0 a Sol de Mayo de Viedma y alcanzó la tercera posición con 25 unidades superando a los de LiFuNe y a Olimpo de Bahía Blanca, que tienen 23 puntos.

Los que ahora orienta el marplatense Duilio Botella ganaron su ultimo partido de visitante en la sexta fecha en Rawson ante Germinal por 3 a 0, cuando el equipo todavía lo dirigía el mendocino Juan Alejandro "Cachorro" Abaurre.

Viajaron a Bahía Blanca las nuevas incorporaciones, el arquero Alejandro "el Oso" Sánchez, al defensor Agustín Osinaga y Daniel Carrasco, tres jugadores que provienen del CADU (Club Atlético Defensores Unidos de Zárate) de la Primera Nacional. Aparentemente solo estaría en la formación inicial el zaguero central de Olavarría ex Olimpo de Bahía Blanca y Douglas Haig de Pergamino, formado en Boca Juniors, Osinaga.

Los locales, el equipo de Carlos Mungo, marcha segundo con 28 unidades, buscarán reponerse de la derrota del fin de semana, donde cayeron ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Raúl Conti de la ciudad chubutense por 2 a 1. El Tricolor también hizo incorporaciones con los regresos a la ciudad de Nicolás Ihitz, Fabián Dauwalder y Lautaro Cerato. Los primeros dos ya jugaron en la institución tricolor , mientras que Cerato vestirá esos colores por primera vez, porque surgió de Liniers de Bahía Blanca.