El llamado de Gallardo al goleador del campeonato: cuál fue la respuesta

En las últimas horas trascendió un impensado llamado de Marcelo Gallardo al goleador de la Liga Profesional para que sea refuerzo de River. Tras el empate 2-2 ante Estudiantes, Franco Jara reconoció que el Muñeco se comunicó con su representante, sin embargo, la respuesta del delantero fue negativa debido a que se siente muy a gusto en Belgrano y en Córdoba, provincia de donde es oriundo.

"Conmigo no habló Gallardo, pero con mi repre hablaron. Mi cabeza siempre estuvo acá en Belgrano. Mi familia está feliz, yo estoy feliz acá y hay cosas que no se compran", comentó el máximo artillero del torneo, con 13 tantos. Jara terminaba contrato a fin de año, y además de este llamado de River, habría tenido un importante ofrecimiento desde Colo Colo. No obstante, el delantero optó por permanecer en el Pirata.

uD83CuDFF4??? JARA SOBRE EL LLAMADO DE GALLARDO



uD83DuDDE3?”Hablaron con mi repre”. pic.twitter.com/Efo2moSBzS — 351 Deportes (@351Deportes) December 10, 2024

Los números de Jara en la Liga Profesional

El atacante de 36 años surgido en Arsenal supo sustituir muy bien la baja de Lucas Passerini, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en abril. Pese a un arranque de año con pocos goles, el delantero se fue haciendo un lugar en el once titular de Belgrano y alcanzó, de a poco, la cima de la tabla de goleadores, que ahora comanda con 13 goles en 20 partidos. Además, este año totaliza 18 tantos en 30 encuentros en el Pirata contando Copa de la Liga y su participación en Copa Sudamericana.