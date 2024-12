Después de ser figura, Pity Martínez habló de su futuro en River

Luego de la goleada ante Rosario Central, las enormes muestras de cariño del público hacia Marcelo Gallardo tras la noticia del fallecimiento de su padre, la noche de River tuvo otro gran protagonista y fue Gonzalo Martínez. El Pity tuvo una muy buena actuación entrando desde el banco, la coronó con un gol y se llevó el cariño de la gente. Una vez finalizó el partido, el volante riverplatense se expresó sobre su continuidad en el club en 2025.

El futbolista de 31 años, que estuvo la mayor parte del año parado por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, se refirió a la posibilidad de quedarse: "No hay charlas todavía, pero tranquilo porque yo sé que si doy el máximo en cada partido esa posibilidad va a llegar. Lo que más quiero es seguir en el club", dijo. Además, fue optimista acerca de que la dirigencia se contacte por una renovación: "Creo que están esperando que termine el partido que viene para analizar cómo va a seguir todo. Son cosas de ellos que tendrán que pensar, y seguramente me lo comunicarán a mí."

Noticias Relacionadas Así fue el emotivo homenaje de River para el papá de Marcelo Gallardo que no ocultó sus lágrimas

uD83DuDDE3??uD83DuDD34 El contrato del Pity Martínez en River vence el próximo 31 de diciembre y el propio futbolista manifestó sus ganas de continuar en Núñez:



"No hay charlas todavía, pero tranquilo porque yo sé que si doy el máximo en cada partido esa posibilidad va a llegar. Lo que más… pic.twitter.com/l3gfW1QBfm — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2024

Martínez también analizó el presente de un River que, con el triunfo de ayer aseguró su clasificación a la Copa Libertadores: "No veníamos teniendo buenos partidos, no veníamos representando a la camiseta ni al técnico, nos debíamos esta victoria". Por último, habló sobre su propio momento y las ganas de hacer rendir sus minutos en cancha: "Lo que me toca jugar trato de aprovecharlo al máximo. Sé que vengo de una lesión larga y no es fácil, pero jugar acá es lo más lindo que hay y no hay mejor motivación que esa para salir y dar lo mejor de uno".

El futuro del Pity Martínez en River

Siendo uno de los tres jugadores que finaliza su contrato con el club en diciembre (Manuel Lanzini y Claudio Echeverri, quien no continuará, los otros), el mendocino tiene la voluntad de continuar en el Millonario y, aparentemente, la dirigencia también. Restan las negociaciones formales y la firma, pero en principio el acuerdo no tendría demasiadas dificultades en hacerse. Restará ver si lo que le ofrezcan al Pity es por un año o si son dos más de contrato.