Colapinto fue sancionado y terminó 18° en el Sprint de Bahréin

No fue el mejor de los días para Franco Colapinto de cara a su debut oficial en carreras de la Fórmula 2. El argentino corrió esta mañana el Sprint en el Circuito Internacional de Sakhir de Bahréin y culminó en la decimoctava posición. Su ubicación estuvo condicionada por una sanción que recibió al no ocupar el cajón que le correspondía en la salida, por lo que tuvo que cumplir 10 segundos de stop and go en boxes.

Colapinto había finalizado 16° en la clasificación el día de ayer luego de haber ilusionado con un segundo puesto en los entrenamientos previos a la qualy. En el Sprint, el piloto de MP Motorsport tuvo una sólida largada que le permitió ganar dos posiciones en la vuelta inicial. Sin embargo, cuando iba por la novena vuelta y ubicado duodécimo se le comunicó la sanción que lo enviaría hasta el fondo del pelotón.

¡POR ESTO FUE SANCIONADO COLAPINTO! El argentino no ocupó el cajón que le correspondía en la salida y tuvo que cumplir 10 segundos de stop and go en boxes.



El vencedor del Sprint fue Zane Maloney, piloto que representa a Barbados y obtuvo de esta manera su primera victoria en Fórmula 2. Los otros sudamericanos que compiten, José Manuel Correa y Joshua Durksen, terminaron la etapa en los puestos 12 y 15 respectivamente.

El piloto argentino de 20 años terminó cuarto en el campeonato de la Fórmula 3 y está participando como piloto fijo por primera vez en la segunda categoría de la FIA. Su debut en la fase final del GP de Bahréin, que consta de 32 vueltas, será mañana desde las 7.30hs de Argentina.