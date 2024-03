A sus 38 años, Falcao no se descartó para volver a River

Radamel Falcao García fue uno de los delanteros más destacados en Europa en la década de 2010 tras formarse en las inferiores de River Plate (un título en primera y 45 goles en 111 partidos). Actualmente de 38 años de edad y en el Rayo Vallecano español, amagó muchas veces con regresar a Núñez aunque por uno u otro motivo terminó desistiendo de la idea.

No obstante, el "Tigre" le abrió la puerta a una posible vuelta a River en el futuro cercano. En una entrevista con el medio Bolavip, el ex Porto, Atlético Madrid, Mónaco, Manchester United, entre otros, afirmó: "River tiene un lugar especial en mi corazón, claro que me gustaría regresar".

Sin embargo, volvió a enganchar para afuera y reconoció los "muchos factores a tener en cuenta" antes de considerar en un regreso a la Argentina. En principio, Radamel valoró el gran nivel de su compatriota Miguel Borja "que está marcando muchos goles", pero dejó la puerta abierta para que la tarea la haga la dirigencia millonaria: "Desconozco si la necesidad del club es incorporar a un delantero".

Con 20 partidos jugados en la presente temporada europea y cuatro goles, Falcao tampoco descartó que "una de las posibilidades" sea regresar a su tierra natal para vestir la casaca de Millonarios: "Yo siempre he sido un agradecido con la gente del club, que me ha transmitido mucho cariño y ha entendido las situaciones que una persona como yo vive en este momento. Ahora es muy anticipado y yo estoy pensando únicamente en Rayo Vallecano", sentenció.