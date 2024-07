Decidió amputarse el dedo para llegar a los Juegos Olímpicos

Matthew Dawson no dudó en decidirlo.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 aún no comenzaron y ya hay historias insólitas que los protagonizan. Con tal de poder llegar a competir, un deportista decidió amputarse un dedo de la mano.

Matthew Dawson, un jugador australiano de hockey sobre césped, se lesionó el anular de la mano derecha durante un entrenamiento en vistas de una de las competencias deportivas más importantes en el mundo. Los plazos de recuperación que establecieron los médicos hacían que el jugador de 30 años se quede afuera de los Juegos a último momento.

Por esto, le dieron dos opciones. O hacer reposo para recuperarse, o amputarle la punta del dedo para que pudiera competir en París. "No tuve mucho tiempo para tomar una decisión", declaró el defensor a la cadena australiana 7 News antes de viajar a Francia.

El defensor se apuntó una parte de su dedo anular.

"Tomé la decisión, llamé a mi mujer y me dijo: 'No quiero que tomes una decisión precipitada'. Pero creo que tenía toda la información que necesitaba para tomar una decisión, no sólo para jugar en París, sino para la vida después y para darme la mejor salud", añadió.

El entrenador del equipo, Colin Batch, salió a apoyar a su jugador, "La mejor forma de recuperarse era simplemente cortarse el extremo del dedo, así que eso es lo que decidió hacer. No es algo que un entrenador pueda decidir por un jugador. Todo el mérito es de Matt, está claro que quiere jugar en París", explicó.

Los Leones esperan ansiosos el debut en los Juegos Olímpicos 2024.

Estos juegos serán la tercera cita olímpica de Dawson, quién también participó de la Selección australiana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvieron la medalla de plata, y Río de Janeiro 2016.

En esta edición, la Selección Argentina de Hockey Masculino, se enfrentará al equipo de Dawson el 27 de julio. Luego, Los Leones se medirán ante India el día 29 de julio y frente a Nueva Zelanda el 30. Más adelante chocarán con Irlanda el 1 de agosto y contra Bélgica el 2.